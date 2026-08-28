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28 sierpnia, 2026

Miał mieć przeszczep serca, a nie będzie go potrzebował! Posłuchaj relacji

konferencja-prasowa-usk-innowacyjny-zabieg-17-latka fot. Kamil Piłaszewicz
Siedemnastoletni Sebastian Dobrzelak z Bełchatowa zmagał się z ekstremalną kardiomiopatią przerostową. Specjaliści z Zabrza stwierdzili, że jedynym ratunkiem będzie transplantacja.

Wtedy rodzina chłopca zaczęła szukać alternatywy. Skontaktowali się z lekarzami Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, którzy przeprowadzili nowatorski zabieg.

Specjaliści przez aortę o średnicy zaledwie 2,5-centymetrową wycięli blisko 18 gramów tkanki. Aby precyzyjnie wykonać zabieg, najpierw stworzyli model 3D. Zadanie było tym trudniejsze do wykonania, że przegroda Sebastiana była 4 razy grubsza niż normalnie.

Białostocki ośrodek jest jedynym w kraju, który przeprowadza tego rodzaju operacje, choć do tej pory były wykonywane u znacznie starszych pacjentów. Zdaniem lekarzy USK jest duża szansa, aby Sebastian w dalszym życiu nie potrzebował już przeszczepu.

Posłuchaj relacji z konferencji prasowej podsumowującej tę operację.

(kp)

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