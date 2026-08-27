Kawaleryjska Twórcom – lokalni twórcy, muzyka i warsztaty na miejskim targowisku

27 sierpnia, 2026

źródło: Kolektyw „Ruch Lokalny” źródło: Kolektyw „Ruch Lokalny”

W najbliższy weekend Targowisko Miejskie przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku zamieni się w miejsce spotkań z lokalnymi twórcami. W sobotę i niedzielę odbędzie się wydarzenie „Kawaleryjska Twórcom”, podczas którego będzie można zrobić zakupy, posłuchać muzyki, wziąć udział w warsztatach i poznać lokalne marki.

Posłuchaj co o o imprezie mówią jej organizatorki:

W programie znalazły się m.in. targi vintage i handmade, lokalna gastronomia, muzyka DJ-ów, a także siedem bezpłatnych warsztatów. Uczestnicy będą mogli między innymi stworzyć kolaż, nauczyć się szydełkowania czy przerabiania ubrań. Nie zabraknie także rozmowy poświęconej modzie.

Organizatorzy chcą, aby wydarzenie było nie tylko okazją do zakupów, ale przede wszystkim do spotkania, wspólnego tworzenia i spędzenia czasu w sąsiedzkiej atmosferze.

– Zależało nam na tym, żeby pokazać, że Kawaleryjska może być miejscem, w którym można spotkać ciekawych ludzi, odkryć lokalne marki, posłuchać muzyki i wziąć udział w bezpłatnych warsztatach – mówi Laura Augustyn z Kolektywu „Ruch Lokalny”, organizatorka wydarzenia.

„Kawaleryjska Twórcom” ma charakter międzypokoleniowy, proekologiczny i bezalkoholowy. Wydarzenie promuje lokalne marki, świadomą konsumpcję, upcycling i ponowne wykorzystywanie rzeczy.

Impreza odbędzie się 29 sierpnia w godz. 11:00–20:00 oraz 30 sierpnia w godz. 11:00–18:00 na Targowisku Miejskim przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku.

Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny.

(pc)