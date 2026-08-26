Rektor Politechniki Białostockiej w Radzie Naukowej Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych

26 sierpnia, 2026

Marta Kosior-Kazberuk, rektor PB fot. Paweł Cybulski Marta Kosior-Kazberuk, rektor PB fot. Paweł Cybulski

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej, 19 sierpnia 2026 roku została powołana do Rady Naukowej Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych. W skład rady wszedł również dr hab. inż. Dariusz Perkowski, prof. PB z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym PB.

Polski Klaster Technologii Kompozytowych to ogólnopolska platforma współpracy przedsiębiorstw, uczelni, jednostek badawczych i instytucji związanych z rozwojem materiałów oraz technologii kompozytowych.

Dołączenie przedstawicieli Politechniki Białostockiej do Rady Naukowej wzmacnia współpracę uczelni ze środowiskiem naukowym i przemysłowym zajmującym się nowoczesnymi materiałami. Członkowie rady reprezentują m.in. sektory lotniczy, motoryzacyjny, transportowy, budowlany, energetyczny, obronny, a także automatykę, robotykę, cyfryzację, recykling i technologie wodorowe.

Polski Klaster Technologii Kompozytowych od 2021 roku posiada status Krajowego Klastra Kluczowego, nadawany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jego celem jest zwiększanie konkurencyjności polskiego sektora kompozytów poprzez łączenie potencjału biznesu, nauki, administracji i instytucji otoczenia biznesu.

Klaster wspiera m.in. projekty badawczo-rozwojowe, transfer technologii i ich komercjalizację, a także rozwój Przemysłu 4.0, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz nowoczesnych technologii materiałowych.

Dla Politechniki Białostockiej udział w pracach Rady Naukowej oznacza możliwość jeszcze szerszego włączenia potencjału naukowego uczelni w rozwój technologii kompozytowych i współpracę z przemysłem.

(pc)