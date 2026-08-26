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26 sierpnia, 2026

Imieniny Lata z Tradycją. Sąsiedzki piknik w ogrodach Opery Podlaskiej

Dominika i Katarzyna Dominika Czarnecka i Katarzyna Jankowska fot. Gabriela Adamska
 

Koc, koszyk pełen domowych smakołyków, słoik na ogórki i przede wszystkim chęć spędzenia czasu z innymi – tak zapowiadają się „Imieniny Lata z Tradycją”. Sąsiedzki piknik odbędzie się 30 sierpnia w ogrodach Opery i Filharmonii Podlaskiej.

 

🎧 Posłuchaj rozmowy z organizatorkami imprezy:

 

Organizatorzy chcą stworzyć przestrzeń do swobodnych rozmów, poznawania sąsiadów, dzielenia się domowymi przysmakami i prezentowania własnych talentów. Nie zabraknie również konkursu na najlepsze domowe przetwory – osobno w kategorii owocowej i warzywnej.

Jedną z atrakcji będzie wspólne kiszenie ogórków pod okiem członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Krypna. Uczestnicy muszą przynieść jedynie słoik – ogórki, przyprawy, wodę, sól i przepis zapewnią organizatorzy.

Wydarzenie ma otwartą, nieformalną formułę. Mile widziani są wszyscy – mieszkańcy Białegostoku i okolic, przedsiębiorcy, artyści, rzemieślnicy, rodziny z dziećmi i seniorzy.

Imieniny Lata z Tradycją
📅 30 sierpnia, godz. 11:00–16:00
📍 Operowe Błonia, ul. Odeska 1, Białystok
🎟️ Wstęp wolny.

(pc)

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