Imieniny Lata z Tradycją. Sąsiedzki piknik w ogrodach Opery Podlaskiej

Organizatorzy chcą stworzyć przestrzeń do swobodnych rozmów, poznawania sąsiadów, dzielenia się domowymi przysmakami i prezentowania własnych talentów. Nie zabraknie również konkursu na najlepsze domowe przetwory – osobno w kategorii owocowej i warzywnej.

Jedną z atrakcji będzie wspólne kiszenie ogórków pod okiem członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Krypna. Uczestnicy muszą przynieść jedynie słoik – ogórki, przyprawy, wodę, sól i przepis zapewnią organizatorzy.

Wydarzenie ma otwartą, nieformalną formułę. Mile widziani są wszyscy – mieszkańcy Białegostoku i okolic, przedsiębiorcy, artyści, rzemieślnicy, rodziny z dziećmi i seniorzy.

Imieniny Lata z Tradycją

📅 30 sierpnia, godz. 11:00–16:00

📍 Operowe Błonia, ul. Odeska 1, Białystok

🎟️ Wstęp wolny.

(pc)