Imieniny Lata z Tradycją. Sąsiedzki piknik w ogrodach Opery Podlaskiej
Dominika Czarnecka i Katarzyna Jankowska
fot. Gabriela Adamska
Koc, koszyk pełen domowych smakołyków, słoik na ogórki i przede wszystkim chęć spędzenia czasu z innymi – tak zapowiadają się „Imieniny Lata z Tradycją”. Sąsiedzki piknik odbędzie się 30 sierpnia w ogrodach Opery i Filharmonii Podlaskiej.
🎧 Posłuchaj rozmowy z organizatorkami imprezy:
Organizatorzy chcą stworzyć przestrzeń do swobodnych rozmów, poznawania sąsiadów, dzielenia się domowymi przysmakami i prezentowania własnych talentów. Nie zabraknie również konkursu na najlepsze domowe przetwory – osobno w kategorii owocowej i warzywnej.
Jedną z atrakcji będzie wspólne kiszenie ogórków pod okiem członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Krypna. Uczestnicy muszą przynieść jedynie słoik – ogórki, przyprawy, wodę, sól i przepis zapewnią organizatorzy.
Wydarzenie ma otwartą, nieformalną formułę. Mile widziani są wszyscy – mieszkańcy Białegostoku i okolic, przedsiębiorcy, artyści, rzemieślnicy, rodziny z dziećmi i seniorzy.
Imieniny Lata z Tradycją 📅 30 sierpnia, godz. 11:00–16:00 📍 Operowe Błonia, ul. Odeska 1, Białystok 🎟️ Wstęp wolny.
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