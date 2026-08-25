Przemyt ponad 150 tys. paczek papierosów udaremniony przez podlaską KAS. Zobacz film!

25 sierpnia, 2026

źródło: Podlaska KAS źródło: Podlaska KAS

Ponad 150 tysięcy paczek nielegalnych papierosów o szacunkowej wartości rynkowej około 3 milionów złotych przejęli funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Kontrabanda była ukryta w ciężarówce, która zgodnie z dokumentami miała przewozić rolki z papą.

Ciężarówkę skontrolowali funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Bobrownik. Rewizję poprzedziło prześwietlenie pojazdu za pomocą urządzenia rentgenowskiego. Obraz wskazał na nieprawidłowości w ładunku. Podczas szczegółowej kontroli okazało się, że w rolkach z papą ukryte były papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Pojazdem kierował 40-letni obywatel Białorusi. W związku z ujawnionym przemytem wszczęto śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Białymstoku. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Białymstoku zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.

Mężczyźnie za przemyt tak dużej ilości wyrobów tytoniowych grozi od 3 do 10 lat pozbawienia wolności.

(pc)