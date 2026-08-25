Home Wiadomości Przemyt ponad 150 tys. paczek papierosów udaremniony przez podlaską KAS. Zobacz film!

Wiadomości

25 sierpnia, 2026

Przemyt ponad 150 tys. paczek papierosów udaremniony przez podlaską KAS. Zobacz film!

źródło: Podlaska KAS
Ponad 150 tysięcy paczek nielegalnych papierosów o szacunkowej wartości rynkowej około 3 milionów złotych przejęli funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Kontrabanda była ukryta w ciężarówce, która zgodnie z dokumentami miała przewozić rolki z papą.

 

Ciężarówkę skontrolowali funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Bobrownik. Rewizję poprzedziło prześwietlenie pojazdu za pomocą urządzenia rentgenowskiego. Obraz wskazał na nieprawidłowości w ładunku. Podczas szczegółowej kontroli okazało się, że w rolkach z papą ukryte były papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Pojazdem kierował 40-letni obywatel Białorusi. W związku z ujawnionym przemytem wszczęto śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Białymstoku. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Białymstoku zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.

Mężczyźnie za przemyt tak dużej ilości wyrobów tytoniowych grozi od 3 do 10 lat pozbawienia wolności.

 

(pc)

Najnowsze wiadomości
Morze sztuki w sercu Białegos ... więcej
Przemyt ponad 150 tys. paczek ... więcej
MATERIAŁ PARTNERA
Jagiellonia Białystok przed s ... więcej
Disc golf coraz popularniejszy ... więcej
2025-03-20-Wręczenie-podziękowania-dla-dr-hab-inż-Arkadiusza-
Nominacja profesorska dla nauk ... więcej
Nowości muzyczne #35/2026 ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.