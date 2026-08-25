Morze sztuki w sercu Białegostoku, czyli VII Festiwal Kobiety Wschodu. Posłuchaj rozmowy

Sztuka, muzyka, performance, poezja, debaty i warsztaty – od 28 do 30 sierpnia w ogrodach Pałacu Branickich odbędzie się VII edycja Festiwalu Kobiety Wschodu.
W programie znalazły się atrakcje dla osób w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Wśród nich m.in. wystawa plenerowa z udziałem ponad 100 artystów, koncerty, działania performatywne, spotkania, a także specjalna strefa dla dzieci i seniorów. Jedną z nietypowych propozycji będą warsztaty DJ-skie skierowane do osób starszych.
O tegorocznej edycji festiwalu, jego idei i najważniejszych wydarzeniach opowiedzieli w Radiu Akadera Ewelina Ramotowska i Przemysław Waczyński, współorganizatorzy wydarzenia.
🎧 Posłuchaj całej rozmowy tutaj:
Festiwal Kobiety Wschodu: 28–30 sierpnia, ogrody Pałacu Branickich w Białymstoku. Wstęp wolny.
Pełny spis artystów tworzących festiwal znajdziesz TUTAJ.
(pc)