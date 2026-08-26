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26 sierpnia, 2026

Na Wydziale Nauk o Edukacji UwB odbywa się 50. doroczna konferencja ATEE. Posłuchaj relacji

doroczna-konferencja-atee-bialystok-2026 fot. Kamil Piłaszewicz
Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku jest gospodarzem 50. dorocznej konferencji Stowarzyszenia na rzecz Kształcenia Nauczycieli w Europie (Association for Teacher Education in Europe – ATEE). W wydarzeniu odbywającym się w dniach 25-28 sierpnia, udział weźmie ponad 300 uczestników.

Tegoroczna konferencja odbywa się pod hasłem „Przekraczanie granic w kształceniu nauczycieli i poprzez kształcenie nauczycieli”. W jej programie znajdują się wykłady plenarne, warsztaty oraz równoległe sesje poświęcone najnowszym badaniom i wyzwaniom związanym z kształceniem nauczycieli. W spotkaniach odbywających się w jej ramach, wezmą udział naukowcy z Europy i Australii, w tym przedstawiciele UNESCO i Komisji Europejskiej.

Partnerami wydarzenia są Województwo Podlaskie i Miasto Białystok.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia przedstawiono TUTAJ.

Posłuchaj naszej relacji z konferencji prasowej zapowiadającej wydarzenie.

(kp)

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