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Balony z papierosową kontrabandą znów nad Podlasiem. Służby zabezpieczają ładunki
Wiadomości
27 sierpnia, 2026
Balony z papierosową kontrabandą znów nad Podlasiem. Służby zabezpieczają ładunki
źródło: KWP
W regionie ponownie pojawiły się balony z podczepionymi pakunkami, w których znajdują się papierosy bez polskich znaków akcyzy. W ciągu ostatnich kilkunastu godzin policja otrzymała zgłoszenia o czterech takich przypadkach.
Około godziny 9:00 policjanci zostali poinformowani o balonie, który zawisł na linii energetycznej w Zygmuntach w powiecie monieckim. Wcześniej, około godziny 7:00, podobny balon z podczepionym pakunkiem spadł na pole w Jabłonce Kościelnej.
Do kolejnego zdarzenia doszło w nocy w Jaświłach koło Moniek. Pakunek podczepiony do balonu wylądował na dachu jednego z domów. Jak wynika ze wstępnych informacji, znajdowało się w nim około 15 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.
Najnowsze znalezisko policji, to balon w Tajnie Podjeziornym w powiecie augustowskim, o którym rzecznik prasowy policji poinformował o godzinie 11:00
We wszystkich miejscach pracują służby, które zabezpieczają znaleziska i ustalają szczegóły zdarzeń.
Policja apeluje, by w przypadku znalezienia takiego balonu lub podczepionego do niego pakunku nie dotykać go i nie próbować samodzielnie odczepiać ładunku. Należy odejść na bezpieczną odległość i zadzwonić pod numer 112. Pakunek może stwarzać zagrożenie pożarem lub wybuchem.
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