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27 sierpnia, 2026

Balony z papierosową kontrabandą znów nad Podlasiem. Służby zabezpieczają ładunki

źródło: KWP
 
W regionie ponownie pojawiły się balony z podczepionymi pakunkami, w których znajdują się papierosy bez polskich znaków akcyzy. W ciągu ostatnich kilkunastu godzin policja otrzymała zgłoszenia o czterech takich przypadkach.

 

Około godziny 9:00 policjanci zostali poinformowani o balonie, który zawisł na linii energetycznej w Zygmuntach w powiecie monieckim. Wcześniej, około godziny 7:00, podobny balon z podczepionym pakunkiem spadł na pole w Jabłonce Kościelnej.

Do kolejnego zdarzenia doszło w nocy w Jaświłach koło Moniek. Pakunek podczepiony do balonu wylądował na dachu jednego z domów. Jak wynika ze wstępnych informacji, znajdowało się w nim około 15 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Najnowsze znalezisko policji, to balon w  Tajnie Podjeziornym w powiecie augustowskim, o którym rzecznik prasowy policji poinformował o godzinie 11:00

We wszystkich  miejscach pracują służby, które zabezpieczają znaleziska i ustalają szczegóły zdarzeń.

Policja apeluje, by w przypadku znalezienia takiego balonu lub podczepionego do niego pakunku nie dotykać go i nie próbować samodzielnie odczepiać ładunku. Należy odejść na bezpieczną odległość i zadzwonić pod numer 112. Pakunek może stwarzać zagrożenie pożarem lub wybuchem.

(pc)

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