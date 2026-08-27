Balony z papierosową kontrabandą znów nad Podlasiem. Służby zabezpieczają ładunki

W regionie ponownie pojawiły się balony z podczepionymi pakunkami, w których znajdują się papierosy bez polskich znaków akcyzy. W ciągu ostatnich kilkunastu godzin policja otrzymała zgłoszenia o czterech takich przypadkach.

Około godziny 9:00 policjanci zostali poinformowani o balonie, który zawisł na linii energetycznej w Zygmuntach w powiecie monieckim. Wcześniej, około godziny 7:00, podobny balon z podczepionym pakunkiem spadł na pole w Jabłonce Kościelnej.

Do kolejnego zdarzenia doszło w nocy w Jaświłach koło Moniek. Pakunek podczepiony do balonu wylądował na dachu jednego z domów. Jak wynika ze wstępnych informacji, znajdowało się w nim około 15 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.