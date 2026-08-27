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27 sierpnia, 2026

„Espero” – Zamenhof, Sherlock Holmes i nadzieja w jednym spektaklu. Posłuchaj rozmowy z reżyserką

Edyta Szachniewicz fot. Paweł Cybulski
Co łączy Ludwika Zamenhofa, esperanto, Sherlocka Holmesa i królową Wiktorię? Odpowiedzi można szukać w spektaklu tanecznym „Espero”, którego choreografką i reżyserką jest Edyta Szachniewicz.

 

Posłuchaj rozmowy:

 

Inspiracją do stworzenia przedstawienia była postać twórcy esperanto oraz związana z Białymstokiem historia języka, który miał stać się uniwersalnym sposobem komunikacji. W spektaklu historia Zamenhofa spotyka się jednak z fikcją i popkulturą. Widzowie wyruszają w podróż pociągiem z Białegostoku do Londynu, a na scenie pojawiają się m.in. Sherlock Holmes, Enola Holmes, królowa Wiktoria i tajemniczy rękopis.W rozmowie z Radiem Akadera Edyta Szachniewicz opowiada o kulisach powstawania spektaklu, łączeniu faktów historycznych z fikcją oraz o tym, jak historię Ludwika Zamenhofa można opowiedzieć za pomocą tańca.Tytuł „Espero” oznacza w esperanto „nadzieję” – i właśnie ten motyw jest jednym z najważniejszych elementów przedstawienia. Twórczyni chciała pokazać, że warto podążać za własnymi ideami i mimo trudności konsekwentnie dążyć do ich realizacji.

„Espero” będzie można zobaczyć w sobotę i niedzielę o godz. 15:00 w Białostockim Teatrze Lalek.

(pc)

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