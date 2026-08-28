REINFO – pierwszy Kongres Bezpieczeństwa Informacyjnego w Białymstoku

28 sierpnia, 2026

źródło: UWB źródło: UWB

Dezinformacja, operacje wpływu i sposoby budowania odporności na zagrożenia informacyjne i kognitywne będą głównymi tematami REINFO – 1. Kongresu Bezpieczeństwa Informacyjnego, który odbędzie się 22 i 23 września w Białymstoku.

Kongres organizują Instytut Zamenhofa oraz Uniwersytet w Białymstoku, reprezentowany przez Wydział Stosunków Międzynarodowych. Kongres będzie okazją do spotkania naukowców, ekspertów, dziennikarzy, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, a także wszystkich osób zainteresowanych świadomym korzystaniem z informacji.

Program obejmuje dyskusje, debaty, wystąpienia ekspertów oraz praktyczne warsztaty dotyczące m.in. fact-checkingu, cyfrowych narzędzi weryfikacji informacji i przeciwdziałania dezinformacji. Program został oparty na trzech filarach: Research – wiedza i analiza, Reakcja – działanie i współpraca oraz Rezyliencja – odporność i rozwój.

– Dezinformacja stała się jednym z najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa i społeczeństwa – podkreśla Paweł Prus, prezes Fundacji Instytut Zamenhofa.

Kongres ma również stworzyć przestrzeń do współpracy między środowiskami, które zajmują się bezpieczeństwem informacyjnym. Jak wskazuje dr hab. Adam Bartnicki, prof. UwB, dotychczasowe działania w Polsce są często rozproszone, dlatego potrzebna jest stała platforma współpracy i wymiany doświadczeń.

Organizatorzy podkreślają, że spotkanie nie jest skierowane wyłącznie do ekspertów. W Kongresie może wziąć udział każdy, kto chce lepiej rozumieć mechanizmy manipulacji informacją i operacji wpływu.

Udział w REINFO jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji. Można zgłosić udział w obu dniach Kongresu lub wybrać tylko jeden z nich. Obrady odbędą się na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku.

Rejestracja i szczegółowy program REINFO

(pc)