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1 września, 2026

W ALO PB rozpoczęto rok szkolny 2026/2027. Posłuchaj relacji

inauguracja-roku-szkolnego-2026-2027-alo-pb fot. Kamil Piłaszewicz
1 września o godzinie 10:30 w dużej auli Wydziału Elektrycznego PB społeczność akademickiego liceum ogólnokształcącego rozpoczęła rok szkolny 2026/2027.

W uroczystej inauguracji uczestniczyła między innymi prorektor ds. kształcenia, prof. Katarzyna Halicka oraz dyrektor ALO PB, dr Katarzyna Wiszowata-Walczak. W trakcie wydarzenia niejednokrotnie podkreślano, że 1 września jest początkiem wspólnej drogi, prowadzącej do odkrywania nowych możliwości, pasji oraz zdobywania wiedzy.

W województwie podlaskim nowy rok szkolny rozpoczęło łącznie 157 263 uczniów.

Posłuchaj relacji z uroczystej inauguracji.

(kp)

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