W ALO PB rozpoczęto rok szkolny 2026/2027. Posłuchaj relacji

1 września, 2026

fot. Kamil Piłaszewicz fot. Kamil Piłaszewicz

1 września o godzinie 10:30 w dużej auli Wydziału Elektrycznego PB społeczność akademickiego liceum ogólnokształcącego rozpoczęła rok szkolny 2026/2027.

W uroczystej inauguracji uczestniczyła między innymi prorektor ds. kształcenia, prof. Katarzyna Halicka oraz dyrektor ALO PB, dr Katarzyna Wiszowata-Walczak. W trakcie wydarzenia niejednokrotnie podkreślano, że 1 września jest początkiem wspólnej drogi, prowadzącej do odkrywania nowych możliwości, pasji oraz zdobywania wiedzy.

W województwie podlaskim nowy rok szkolny rozpoczęło łącznie 157 263 uczniów.

Posłuchaj relacji z uroczystej inauguracji.

(kp)