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3 września, 2026

Politechnika Białostocka chce stworzyć centrum, które ma przygotować region na przyszłość

podpisanie-listu-intencyjnego-politechnika-bialostocka-marszalek-wojewodztwa-podlaskiego-lukasz-prokorym-marta-kosior-kazberuk fot. Maciej Giedrojć-Juraha/Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka i województwo podlaskie chcą wspólnie stworzyć Regionalne Centrum Kształtowania Przestrzeni Odpornych. Ma ono łączyć naukę, samorządy i biznes, a jego zadaniem będzie opracowywanie i testowanie rozwiązań, które pomogą regionowi lepiej radzić sobie z wyzwaniami przyszłości – od zmian klimatu po rozwój sztucznej inteligencji.

Pierwszym formalnym krokiem do realizacji przedsięwzięcia było podpisanie listu intencyjnego przez władze Politechniki Białostockiej i marszałka województwa podlaskiego.

Centrum ma zajmować się rozwiązaniami związanymi m.in. ze zmianami klimatu, infrastrukturą, cyfryzacją, bezpieczeństwem żywnościowym i rozwojem nowych technologii. Ma też łączyć działalność badawczą z edukacją i współpracą z firmami oraz samorządami.

Projekt jest częścią szerszej inicjatywy RE SPACE. W jego ramach planowane są trzy obszary działania. Pierwszy ma koncentrować się na odporności regionu, w tym infrastrukturze, cyfryzacji i klimacie. Drugi – na technologiach dla rolnictwa, przemysłu spożywczego i biotechnologii. Trzeci ma rozwijać sztuczną inteligencję, automatyzację i robotyzację.

W projekcie przewidziano również miejsce dla studentów i młodzieży. Mają oni zdobywać doświadczenie, pracując przy projektach związanych z problemami regionu.

Podpisanie listu intencyjnego jest pierwszym formalnym krokiem do utworzenia partnerstwa. Marszałek województwa zadeklarował wsparcie w staraniach o pozyskanie pieniędzy na projekt.

Posłuchaj naszej relacji z konferencji prasowej.

(kp)

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