Art. Białystok po raz drugi. Święto sztuki na PB już za miesiąc!

8 września, 2026

fot. Kamil Piłaszewicz fot. Kamil Piłaszewicz

Między 9. a 11. października Wydział Architektury Politechniki Białostockiej ponownie przemieni się w stolicę sztuki Podlasia. Już za miesiąc odbędzie się II. edycja Art. Białystok – Targów i Forum Sztuki.

Ponad 60 artystów z Polski, Białorusi i Litwy zaprezentuje swoją twórczość. W gronie uczestników znajdują się uznani oraz debiutujący twórcy. Swoją ofertę przedstawią także galerie i kolektywy artystyczne, a także kadra naukowa Instytutu Sztuki WA PB oraz 6 studentów tej uczelni. Białostoczanie będą mogli zobaczyć między innymi obrazy, grafiki warsztatowe, plakaty, fotografie, rzeźby i rysunki.

– Życzymy wszystkim wspaniałych przeżyć, dobrych wrażeń i inspirujących dyskusji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny ważne miejsce zajmie tu edukacja związana ze sztuką. Ta, która pozwala jeszcze lepiej zbliżyć się do artystów i dostrzec to, co naprawdę ubarwia i uskrzydla naszą rzeczywistość – powiedziała w trakcie konferencji prasowej rektor PB, prof. Marta Kosior-Kazberuk.

Art Białystok jest autorskim projektem kuratorskim realizowanym we współpracy z Politechniką Białostocką, przy wsparciu Miasta Białystok i Województwa Podlaskiego. Łączy część targową z programem poświęconym współczesnej sztuce i jej funkcjonowaniu na rynku. Wstęp na Forum Sztuki będzie bezpłatny, ale udział w Targach wymagać będzie zakupu biletu.

Organizatorami wydarzenia są Podlaski Dom Aukcyjny i Fundacja MARCHAND.

Szczegółowy program i informacje o wydarzeniu są dostępne TUTAJ.

Posłuchaj relacji z konferencji prasowej zapowiadającej to wydarzenie:

(kp)