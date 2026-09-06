Nowości muzyczne #37/2026

6 września, 2026

Wrześniowy sezon premier nabiera tempa, a tym razem szczególnie przyglądamy się polskiej scenie – od łódzkiej Heimy, przez białostocki Dorian’s Steaming Shadow, po warszawskie Komety, których nowej płyty słuchamy przedpremierowo. Zagranicę reprezentuje brytyjski Fat Dog skupiony wokół słynnej sceny Windmill.

Fat Dog – Call It What You Want

Pochodzący z południowego Londynu zespół, skupiony wokół słynnego klubu Windmill, to jedna z najgłośniejszych nowych formacji na brytyjskiej scenie muzycznej. W swojej twórczości łączą elektronikę, punk, rave, psychodelię i rock’n’roll.

„Call It What You Want” to już czwarty singiel zapowiadający ich drugi album „Cancel Me (I’m Tired)”, który ukaże się 2 października. Frontman Joe Love odnosi tekst utworu do historii swojej rodziny oraz lęku przed powtarzaniem utartych, znanych schematów.

– To ja patrzący na ludzi w mojej rodzinie i ich problemy i zastanawiający się: „Czy mnie czeka to samo? Czy mam to zapisane w DNA”?

Tematycznie nowy materiał ma krążyć m.in. wokół uzależnień, rodzinnych relacji, miłości, sztucznej inteligencji i pochodzenia. Sam tytuł albumu odnosi się do intensywnego okresu po premierze debiutanckiej płyty – muzycy spędzili ostatnie dwa lata przede wszystkim w trasie.

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Heima – Skaza

„Skaza” otwiera nowy rozdział w historii łódzkiego zespołu Heima. To pierwszy singiel zapowiadający ich drugi długogrający album, który jednocześnie w całości będzie oficjalnym soundtrackiem do wyczekiwanej na całym świecie gry Holstin. Utwór zadebiutował w nowym zwiastunie gry, zaprezentowanym podczas Gamescom – największych targów gier w Europie.

To jeden z najcięższych i najbardziej mrocznych utworów na nadchodzącej płycie – brudne, stonerowe gitary przeplatają się tu z niemal anielskimi chórami, nagranymi częściowo przez słuchaczy zespołu. W warstwie tekstowej „Skaza” uderza w bezduszność i hipokryzję dewocji, stawiając wyraźną granicę między prawdziwą wiarą a fałszywą pobożnością.

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Dorian’s Steaming Shadow – Phantom Fears

Kolejny singiel zapowiadający drugi album „Spring Anxiety” białostockiego zespołu, który ukaże się pod koniec września nakładem Anteny Krzyku.

W swojej twórczości inspirują się rockiem gotyckim lat 80. oraz brzmieniami z pogranicza cold wave i new wave, a jednocześnie czerpią ze współczesnej alternatywy. Na nowej płycie będzie eklektycznie. Oprócz energicznych, niekiedy nawet tanecznych utworów post-punkowych pojawią się ballady z przestrzennymi gitarami, nieco elementów progresywnego rocka, ale też muzyka instrumentalna, zaś całość spajają zaangażowane teksty.

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Płyta tygodnia: Komety – Noc z Kleopatrą

Kolejny tydzień i kolejna przedpremiera na antenie Akadery! Już 11 września Komety powracają z „Nocą z Kleopatrą” – następczynią wydanego w 2024 r. „Ostatniego okrążenia”. Lesław i spółka łączą charakterystyczną dla siebie przebojowość z zupełnie nowymi horyzontami, czego rezultatem jest płyta, która z pewnością zadowoli wiernych fanów grupy i nie tylko. Usłyszymy tu intrygujące, nieco surrealistyczne aranżacje z dęciakami, a tekstowo – nawet pierwsze w historii zespołu „erotyki”.

Materiał będzie można usłyszeć na żywo 17 października 2026 r. w klubie Sześcian.

Komety, uznawane za jeden z najważniejszych zespołów alternatywnych XXI wieku, to warszawski zespół uformowany przez Lesława Strybla (gitara, wokal, muzyka, słowa) w roku 2002.

Ich twórczość zjednała im fanów nie tylko w kraju, ale i za granicą. Zespół koncertował m.in. w Anglii, Szwecji, Niemczech i Meksyku, gdzie ukazał się anglojęzyczny album zawierający ich największe przeboje.

Pomimo kilkukrotnych zmian w składzie, nieodmiennie centralnym punktem, a zarazem znakiem rozpoznawczym Komet, pozostają głos i teksty Lesława, poetycko niejednoznaczne, często rozgrywające się w pejzażach Warszawy, stawiające go w gronie najwybitniejszych autorów swojego pokolenia.

Tracklista:

1. Nowa epoka

2. Tylko ty

3. Najważniejsza podróż

4. Uczucia

5. Noc z Kleopatrą

6. Wieczne wakacje

7. Chwyt Tobingtona

8. Jestem Jolantą Brzeską

9. Tym razem naprawdę

10. Burza

11. Nie zapomnę

(kk)