„Małomiasteczkowy styl jazdy” – reportaż Marcina Dębko

9 września, 2026

fot. Wojciech Panow/Sokólski Ośrodek Kultury fot. Wojciech Panow/Sokólski Ośrodek Kultury

Skrót od miasta Sokółka to S-ka. Wystarczy dodać partykułę „te”, by wyszło skate. Przypadek? Nie sądzę, bo to właśnie tutaj scena deskorolkowa ma długą i bogatą historię, a nawet swoje legendy. Opowiada o tym film „OG SK8 VIDEO”, który miał swoją premierę w sokólskim kinie „Sokół”.

„OG SK8 VIDEO” to niezwykły dokument, który zadebiutował na wielkim ekranie 3 września 2026 roku. Jego twórca – Wojciech Panow – jest lokalnym fotografem i filmowcem, a co nie bez znaczenia – także byłym skaterem. Ilość materiału piętrzącego się w jego archiwach aż prosiła o wyjście na światło dzienne.

„Moja deskorolkowa bluza Fallen’a ma więcej lat niż niektórzy ludzie, z którymi współpracuję. Pomyślałem, że to dobry moment, by opowiedzieć historię sokólskiej deskorolki” – mówi. Wojtek zebrał zdjęcia i filmy sprzed niemal dwóch dekad oraz swoją starą ekipę, z którą stawiał pierwsze kroki na deskorolce. Wszystko to połączył w filmie. Można w nim zobaczyć jak sokólskie ulice prezentowały się w początkach XXI wieku i posłuchać relacji osób uprawiających ten ekstremalny sport. Wspomnienia wylewają się z ekranu. Do tego pot, krew i łzy, bo skateboarding to jedna z najbardziej wymagających aktywności.

To jednak nie tylko sport. To cała kultura, wywodząca się z surfingu, a przeniesiona na ulice. Kojarzona z wielkimi ośrodkami miejskimi, niespodziewanie uwiła sobie gniazdo na peryferiach. Okazała się lekarstwem na małomiasteczkową nudę. Choć nie obeszło się ‘bez przeszkód’, bo to właśnie ich skaterom brakowało najbardziej. Pozbawieni skateparku i tzw. miejscówek, czyli naturalnych miejskich lokalizacji, takich jak place z elementami architektury nadającymi się do jazdy, musieli radzić sobie sami. „Kreatywność i jeszcze raz kreatywność, sami budowaliśmy sobie przeszkody i przemierzaliśmy miasto w poszukiwaniu miejsc do robienia tricków” – wspomina Wojtek. Skaterzy przyznają, że wypracowało to w nich pozytywne cechy, takie jak pomysłowość, determinacja, pracowitość i nieustępliwość.

Patronat nad filmem objął Sokólski Ośrodek Kultury. Jego Dyrektor Barbara Maj zapewniła o wsparciu młodych ludzi. „Jeśli pojawi się u nas młody człowiek, z pomysłem, za który jest w stanie wziąć odpowiedzialność, może liczyć na pełną dyspozycję ośrodka kultury” – zapewnia.

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fot. Wojciech Panow/Sokólski Ośrodek Kultury

„OG SK8 VIDEO” łamie stereotypy dotyczące małych miast. Pokazuje, że pasja nie zna granic, oraz to, że nie wielkość miasta, a zaangażowanie ma znaczenie dla osiągania swoich celów. Nic dziwnego, że film podczas premiery zapełnił salę kinową niemal do ostatniego miejsca. Bo w Sokółce naprawdę dużo się dzieje. Wystarczy się przyjrzeć.

Marcin Dębko

Posłuchajcie reportażu „Małomiasteczkowy styl jazdy”:

Podcastu możecie posłuchać również w serwisie Mixcloud:

Film od 7 września można oglądać na oficjalnym kanale YouTube Sokólskiego Ośrodka Kultury.

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(kk)