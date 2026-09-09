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9 września, 2026

Narodowe Czytanie 2026. „Dziady” wybrzmiały w Różance

narodowe-czytanie-dziady-mickiewicz-rozanka fot. Kamil Piłaszewicz
5 września odbyła się XV. edycja Narodowego Czytania. Zamiast tradycyjnego odczytu dramatu Adama Mickiewicza organizatorzy tegorocznej edycji przygotowali jego performatywną wersję.

Najpierw wybrane fragmenty w autorskiej interpretacji przedstawił aktor Teatru Wierszalin – Rafał Gąsowski, przy akompaniamencie Adriana Jakucia-Łukaszewicza. Później białostoczanie usłyszeli strofy jednego z najważniejszych dzieł narodowego wieszcza w języku esperanto, stworzonym przez Ludwika Zamenhofa.

Później fragmenty „Dziadów” zaprezentowali zaproszeni goście oraz mieszkańcy Białegostoku. Coroczna, ogólnopolska akcja społeczna również w tym roku cieszyła się rosnącym zainteresowaniem.

Rafał Gąsowski zwrócił uwagę, dlaczego warto czytać dzieła Adama Mickiewicza:

Z „Dziadami” spotykamy się w szkole i mam wrażenie, że to jest moment, kiedy Mickiewicz zaczyna przegrywać nie z młodzieżą, tylko polską szkołą, która tworzy z niego pomnik, a pomniki się ogląda i omija. Natomiast w moim rozumieniu – już po wielu latach pracy nad jego twórczością – Adam Mickiewicz został wykastrowany ze swojej dzikości, witalności, erotyzmu, niesamowitej ekspresji życiowej.

Zapraszamy do wysłuchania relacji z XV. edycji Narodowego Czytania.

(kp)

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