Narodowe Czytanie 2026. „Dziady” wybrzmiały w Różance

9 września, 2026

fot. Kamil Piłaszewicz fot. Kamil Piłaszewicz

5 września odbyła się XV. edycja Narodowego Czytania. Zamiast tradycyjnego odczytu dramatu Adama Mickiewicza organizatorzy tegorocznej edycji przygotowali jego performatywną wersję.

Najpierw wybrane fragmenty w autorskiej interpretacji przedstawił aktor Teatru Wierszalin – Rafał Gąsowski, przy akompaniamencie Adriana Jakucia-Łukaszewicza. Później białostoczanie usłyszeli strofy jednego z najważniejszych dzieł narodowego wieszcza w języku esperanto, stworzonym przez Ludwika Zamenhofa.

Później fragmenty „Dziadów” zaprezentowali zaproszeni goście oraz mieszkańcy Białegostoku. Coroczna, ogólnopolska akcja społeczna również w tym roku cieszyła się rosnącym zainteresowaniem.

Rafał Gąsowski zwrócił uwagę, dlaczego warto czytać dzieła Adama Mickiewicza:

– Z „Dziadami” spotykamy się w szkole i mam wrażenie, że to jest moment, kiedy Mickiewicz zaczyna przegrywać nie z młodzieżą, tylko polską szkołą, która tworzy z niego pomnik, a pomniki się ogląda i omija. Natomiast w moim rozumieniu – już po wielu latach pracy nad jego twórczością – Adam Mickiewicz został wykastrowany ze swojej dzikości, witalności, erotyzmu, niesamowitej ekspresji życiowej.

Zapraszamy do wysłuchania relacji z XV. edycji Narodowego Czytania.

(kp)