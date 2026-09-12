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12 września, 2026

Białostocki Ośrodek Kultury rozpoczyna nowy sezon artystyczny

konferencja-prasowa-BOK-sezon-jesienny-2026 fot. Kamil Piłaszewicz
Koncerty, pokazy filmowe, wystawy oraz spotkania z twórcami – to tylko część wydarzeń, które tej jesieni czekają na białostoczan w BOK. Program nowego sezonu artystycznego zaprezentowano w trakcie konferencji prasowej, która odbyła się 10 września.

Większość wydarzeń to kontynuacja znanych i lubianych przez białostoczan cykli. Wracają po przerwie wakacyjnej z nowym, atrakcyjnym programem – mówił zastępca prezydenta miasta, Rafał Rudnicki.

Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury – Martyna Faustyna Zaniewska podkreśliła, że instytucja jest otwarta na współpracę z twórcami.

Zachęcamy wszystkich twórców do zgłoszenia swojej produkcji. Szczegóły można znaleźć na stronie naszej instytucji.

Marcin Pawlukiewicz z BOK przypomniał natomiast, że wkrótce rozpocznie się kolejna edycja projektu „Filmowe Podlasie Atakuje”. Jak zaznaczył, wydarzenie nie tylko integruje środowisko filmowe, ale także daje twórcom możliwość prezentacji swojej działalności. To również święto podlaskiego kina.

Szczegółowy program wydarzeń organizowanych przez Białostocki Ośrodek Kultury jest dostępny TUTAJ.

Zapraszamy do wysłuchania relacji z konferencji prasowej.

(kp)

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