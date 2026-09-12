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12 września, 2026

Żubry Abakus Okna Białystok rozpoczynają sezon 2026/2027

druzyna-zubrow-prezentacja-przed-sezonem-2026-2027 fot. Kamil Piłaszewicz
Po spadku z I ligi koszykarze Żubrów Abakus Okna Białystok chcą jak najszybciej wrócić na zaplecze ekstraklasy. Aby zrealizować ten cel, przeprowadzono znaczącą przebudowę zespołu, pozyskując nowych zawodników oraz I. trenera. Został nim Piotr Bakun, dla którego jest to powrót do rodzinnego miasta po wielu latach.

10 września odbyła się konferencja prasowa, w czasie której prezes klubu – Jacek Zaniewski ocenił miniony sezon jako nieudany i przedstawił cele na nadchodzące rozgrywki.

Cel na ten sezon jest jeden: awans. Chcemy, aby Żubry wróciły do I. ligi, tam, gdzie naszym zdaniem jest ich miejsce.

Jedną z najważniejszych zmian przed nowym sezonem jest zatrudnienie Piotra Bakuna. Były zawodnik Instalu Białystok nie krył zadowolenia z powrotu do rodzinnego miasta:

Ogromnie się cieszę, że mogłem wrócić do Białegostoku. Po 30 latach na zewnątrz mogę uczestniczyć w tym wspaniałym projekcie.

Po prezentacji drużyny głos zabrał zastępca prezydenta Białegostoku – Rafał Rudnicki, który zapewnił o dalszym wsparciu dla klubu:

Ten czas jest potrzebny także po to, by zbudować silne Żubry. Mam nadzieję, że drużyna pod przewodnictwem prezesa i trenerów zrobi wszystko, żeby na najwyższym poziomie walczyć, po to, żebyśmy za jakiś czas mogli być w hali sportowo-widowiskowej w Białymstoku i cieszyć się z gry Żubrów na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

W identycznym tonie wypowiedział się poseł Krzysztof Truskolaski, deklarując dalsze wsparcie dla tego teamu.

Patronem medialnym drużyny Żubrów Abakus Okna Białystok w tym sezonie jest Radio Akadera.

(kp)

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