MotoSerce zabije po raz osiemnasty! Motocykliści znów będą zbierać krew na Politechnice Białostockiej

16 września, 2026

Jacek Borowski fot. Paweł Cybulski Jacek Borowski fot. Paweł Cybulski

Już w najbliższą sobotę, 19 września, na kampusie Politechniki Białostockiej odbędzie się 18. edycja akcji Moto Serce. To ogólnopolska inicjatywa motocyklistów, której głównym celem jest zbiórka krwi. W Białymstoku wydarzenie od lat łączy akcję charytatywną z paradą motocykli i spotkaniem lokalnego środowiska motocyklowego.

Białostocka edycja rozpocznie się o godzinie 8:30 mszą świętą w parafii św. Ojca Pio. Od godziny 9:00 uczestnicy przeniosą się na plac Politechniki Białostockiej, gdzie do 15:00 będzie można zarejestrować się i oddać krew. Organizatorzy przygotowali również pokazy i szkolenia z pierwszej pomocy oraz konkursy i atrakcje dla uczestników.

Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie parada motocyklowa, która wystartuje o godzinie 13:00. Motocykliści przejadą z kampusu Politechniki Białostockiej ulicami Świerkową, Wiejską, następnie przez Branickiego i Miłosza, po czym wrócą na teren kampusu.

Moto Serce jest organizowane w Polsce od 2009 roku. Według organizatorów w ramach dotychczasowych edycji w całym kraju zebrano już ponad 42 tysiące litrów krwi. W samym Białymstoku wynik przekroczył 2400 litrów.

W organizację białostockiej edycji angażują się motocykliści z lokalnych klubów zrzeszonych w Polskim Kongresie Klubów Motocyklowych. Wśród nich są Road Runners MC Poland, No Name MC Poland, Vulkaneria MC Poland, Gryf MC Poland, Buddies FG Białystok, Retro Riders FG Białystok oraz God Guards.

Udział jest bezpłatny. Organizatorzy podkreślają, że najważniejszym elementem Moto Serca pozostaje pomoc potrzebującym poprzez honorowe oddawanie krwi.

O 18. edycji Moto Serca w Białymstoku w Radiu Akadera opowiadał Jacek Borowski, współorganizator wydarzenia. Posłuchaj tutaj: