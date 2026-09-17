Programistok wraca na Politechnikę Białostocką. Posłuchaj rozmowy z Adamem Piotrowskim

17 września, 2026

Adam Piotrowski fot. Paweł Cybulski Adam Piotrowski fot. Paweł Cybulski

25 i 26 września na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbędzie się kolejna edycja konferencji Programistok. Organizowane od ponad dekady wydarzenie jest miejscem spotkań programistów, specjalistów IT oraz osób zainteresowanych wykorzystaniem nowych technologii w biznesie.

O tegorocznej edycji Programistoku w Radiu Akadera mówił Adam Piotrowski, organizator konferencji:

Programistok skupia się na wymianie wiedzy i doświadczeń. Tegoroczna edycja będzie jednak szersza niż wydarzenie skierowane wyłącznie do programistów. Organizatorzy przygotowali dwie równoległe ścieżki: IT oraz biznesową. Ta druga ma być skierowana między innymi do firm, które planują lub już realizują proces cyfryzacji.

Jednym z głównych tematów tegorocznej konferencji będzie sztuczna inteligencja. Prelegenci będą mówić między innymi o wykorzystaniu narzędzi AI w codziennej pracy, kontroli kosztów, jakości uzyskiwanych rezultatów oraz sposobach zwiększania efektywności dzięki nowym technologiom.

Programistok pozostaje wydarzeniem „technologicznie agnostycznym”. Oznacza to, że prezentowane zagadnienia nie koncentrują się na jednym języku programowania czy konkretnym frameworku. W programie znajdą się między innymi tematy związane z architekturą i inżynierią oprogramowania oraz wykorzystaniem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Ważną częścią tegorocznej edycji będzie także praktyczny wymiar cyfryzacji przedsiębiorstw. Organizatorzy chcą pokazać, jak podejmować decyzje technologiczne tak, aby inwestycje w oprogramowanie i cyfryzację rzeczywiście wspierały rozwój firmy. Uczestnicy będą mogli poznać zarówno doświadczenia ekspertów, jak i konkretne przykłady wdrożeń oraz problemy, z którymi mierzyły się firmy.

W ramach dwóch ścieżek wystąpi kilkudziesięciu prelegentów. Oprócz wystąpień eksperckich zaplanowano również prezentacje case study, podczas których przedstawiciele firm podzielą się doświadczeniami z wdrażania rozwiązań technologicznych.

Jak podkreśla Adam Piotrowski, organizator Programistoku, konferencja jest otwarta nie tylko dla osób zawodowo związanych z IT. Dzięki dwóm ścieżkom uczestnicy będą mogli wybierać między tematami stricte technologicznymi a zagadnieniami dotyczącymi praktycznego wykorzystania technologii w biznesie.

Programistok odbędzie się 25 i 26 września na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Uczelnia jest głównym partnerem wydarzenia, a głównym sponsorem konferencji jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Organizatorami są Wydział Informatyki PB oraz fundacja INFOTECH. Konferencja otrzymała Patronat Honorowy Rektor Politechniki Białostockiej.

Pełną agendę i bilety znajdziecie TUTAJ.

(pc)