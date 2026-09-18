Ponad 60 artystów zagości na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Posłuchaj rozmowy z Januszem Żabiukiem o Art Białystok!

18 września, 2026

Janusz Żabiuk fot. Paweł Cybulski Janusz Żabiuk fot. Paweł Cybulski

Od 9 do 11 października Wydział Architektury Politechniki Białostockiej zamieni się w centrum sztuki. Właśnie tam odbędzie się druga edycja Art Białystok łączącego targi sztuki, wystawy, spotkania z artystami oraz rozmowy o roli sztuki w naszym życiu.

O drugiej edycji Art Białystok w Radiu Akadera mówił Janusz Żabiuk, organizator wydarzenia. Posłuchaj:

W tegorocznej edycji weźmie udział ponad 60 artystów z całej Polski, a także Litwy i Białorusi. Zaprezentują między innymi obrazy, rzeźby i grafiki. Wśród uczestników znajdą się zarówno twórcy uznani, jak i artyści dopiero rozpoczynający swoją drogę.

Organizatorzy podkreślają, że wybór artystów był kilkuetapowym procesem. Spośród ponad 100 zgłoszeń wybrano twórców, których dorobek uznano za szczególnie interesujący, a także artystów z Białegostoku i regionu, którym wydarzenie ma pomóc w dotarciu do szerszej publiczności.

Art Białystok to jednak nie tylko targi. Drugim filarem wydarzenia będzie Forum Sztuki, poświęcone między innymi temu, jak sztuka wpływa na nasze otoczenie, codzienne funkcjonowanie i dobrostan. W dyskusjach wezmą udział artyści i architekci, którzy będą rozmawiać o miejscu sztuki we współczesnej przestrzeni.

W programie znalazły się również spotkania z artystami, w tym z Jerzym Kaliną, oraz warsztaty poświęcone grafice. Uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak powstaje grafika i dowiedzieć się więcej o tej dziedzinie sztuki.

Organizatorzy chcą, aby Art Białystok był wydarzeniem dostępnym zarówno dla osób, które od lat interesują się sztuką, jak i tych, które dopiero chcą rozpocząć z nią kontakt. W ubiegłym roku targi odwiedziło około 2000 osób. Tegoroczna edycja ma być większa – zarówno pod względem liczby artystów, jak i programu.

(pc)