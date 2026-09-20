Motoserce zabiło po raz 18. Motocykliści znów zbierali krew na kampusie Politechniki Białostockiej

20 września, 2026

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Na kampusie Politechniki Białostockiej w sobotę odbyła się 18. edycja akcji MotoSerce, połączona z Podlaskim Motocyklowym Zakończeniem Lata. W wydarzeniu wzięli udział motocykliści, ich rodziny i mieszkańcy Białegostoku.

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Najważniejszym punktem akcji była zbiórka krwi. W tym roku zgłosiło się 228 dawców, którzy łącznie oddali 102 litry krwi.

Na uczestników czekały również dodatkowe atrakcje. Były pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej, szkolenia z pierwszej pomocy, konkursy oraz animacje dla najmłodszych. Nie zabrakło oczywiście motocykli i spotkań miłośników jednośladów.

Zwieńczeniem wydarzenia była parada motocyklowa ulicami Białegostoku. Ryk silników był słyszalny w wielu częściach miasta, a uczestnicy akcji po raz kolejny połączyli swoją motocyklową pasję z pomocą potrzebującym.

Posłuchaj naszej relacji z Motoserca:

(pc)