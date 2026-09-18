Opera i Filharmonia Podlaska rozpoczyna 72. sezon artystyczny

18 września, 2026

fot. Kamil Piłaszewicz fot. Kamil Piłaszewicz

Około 70 wydarzeń artystycznych odbędzie się do końca tego roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Widzowie będą mogli zobaczyć znane i cenione spektakle oraz dwie nowe produkcje. Na konferencji prasowej, która odbyła się 17. września, zaprezentowano pełny repertuar.

Ponownie wystawiona zostanie „Halka” Stanisława Moniuszki w reżyserii Michała Znanieckiego, „Noc dziadów”, czyli oratorium inscenizowane inspirowane drugą częścią „Dziadów” Adama Mickiewicza przygotowane we współpracy z Teatrem Wierszalin oraz operowa wersja „Kopciuszka” w reżyserii Marii Sartovej.

W jesiennym programie nie zabraknie premier. Nimi będą musical „Oskar i pani Róża” oraz opera „Opowieści Hoffmanna” Jacques’a Offenbacha.

Odbywać się będą również koncerty symfoniczne, oratoryjne i wydarzenia poświęcone muzyce filmowej.

Istotnymi wydarzeniami będą też jubileusz 20-lecia chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierownictwem prof. Violetty Bieleckiej oraz transmisje przedstawień z Metropolitan Opera w Nowym Jorku.

Organizowane będą również wernisaże, a także koncerty i interaktywne audycje dla dzieci i młodzieży. Opera i Filharmonia Podlaska będzie również nadal współpracować z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina z Filią w Białymstoku.

Zapraszamy do wysłuchania relacji z konferencji prasowej.

(kp)