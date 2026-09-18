Nowy mural w Białymstoku. Bernarda Nikitorowicz zaprezentowała „Podlaskie”

18 września, 2026

fot. Kamil Piłaszewicz fot. Kamil Piłaszewicz

18 września oficjalnie zaprezentowano mural, znajdujący się na ścianie wieżowca przy ul. Krakowskiej 17 w Białymstoku. Autorką projektu jest białostocka artystka – Bernarda Nikitorowicz.

Mural powstał na podstawie plakatu, który kilka lat wcześniej był pracą dyplomową jego autorki. Jak sama przyznaje, chciała w ten sposób wyrazić swoją miłość i przywiązanie do Podlasia. Projekt przedstawia Podlasiankę w tradycyjnym, barwnym wianku utworzonym z symboli charakterystycznych dla regionu. Można w nim dostrzec m.in. Bazylikę św. Rocha, lokalne cerkwie oraz drewnianą architekturę Krainy Otwartych Okiennic.

– Podlaskie jest w moim DNA. Tutaj wychowali mnie rodzice. Tutaj moja prababcia miała sklep na Starym Rynku. Tutaj członkowie mojej rodziny walczyli o niepodległość tej ziemi. To bardzo długa historia. To, że mogę dołożyć swoją cegiełkę dla tego miasta i województwa, sprawia, że jestem bardzo wzruszona i dumna, że ten projekt powstał – mówi autorka projektu.

Za realizację muralu odpowiedzialna była Fundacja MARCHAND, a pracę wykonali Andrzej Cieśla i Tymoteusz Przygrodzki – absolwenci krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Bernarda Nikitorowicz urodziła się w Białymstoku, a z zawodu jest pedagogiem i kuratorem. Ukończyła również studia podyplomowe w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych z zakresu malarstwa i rysunku.

Posłuchaj relacji z oficjalnej prezentacji muralu.

(kp)