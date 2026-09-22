22 września, 2026

fot. Marcin Dębko fot. Marcin Dębko

Panele dyskusyjne, pokazy sprzętu, gry planszowe i komputerowe to tylko kilka atrakcji, jakie czekają na uczestników targów technologicznych, odbywających się w najbliższy weekend w Białymstoku.



Posłuchaj relacji z konferencji zapowiadającej targi:

To świetna okazja by poznać cybernetykę od kuchni oraz spotkać osoby, które uczyniły z niej pasję. Targi wystartują 26 września o godzinie 10:00 w Chorten Arenie i potrwają dwa dni. Do uczestnictwa w wydarzeniu zachęcał Dawid Kosiński – współzałożyciel Kanału o Technologii.

– Będzie to impreza, na której będziemy mieli technologię, gry oraz popularnych youtuberów, a do tego na pierwszych 200 uczestników czeka prezent w postaci powerbanka – mówił podczas konferencji prasowej Dawid Kosiński.

Swoje stanowisko przygotowało Muzeum Technologii w Białymstoku.

– Będzie można pograć, będzie można powspominać. Przygotowaliśmy kilka ciekawych smaczków, jak strefa retro z magazynami CD Action, PSX Extreme, oraz kącik, w którym będzie można poukładać klocki LEGO. Naprawdę będzie co robić – przekonywał Robert Dzienisowicz, prezes fundacji Podlaskie Retromaniaki.

Targi to również inspirujące rozmowy i możliwość zapytania specjalistów o nurtujące tematy takie jak AI, czy granice postępu.

– Czy Android wygra wojnę z Apple? Kryzys PC, jak działa Tik Tok? O tym wszystkim porozmawiamy, ale również o tym, czy warto jest dalej grać – przekonuje Jan Wyspiański, prezes fundacji Grający Białystok.

Pierwsze Targi Technologii w Białymstoku to okazja, by nie tylko przyjrzeć się technologii, ale również jej dotknąć. Sprzęt ponad 20 marek czeka do dyspozycji zwiedzających. To impreza nie tylko dla pasjonatów, ale również laików chcących dowiedzieć się więcej. Już planowane są kolejne edycje. Wstęp jest bezpłatny.

(MD)