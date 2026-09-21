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21 września, 2026

Poznaliśmy laureatów 3. Festiwalu Piosenki Autorskiej „Źródła Dźwięków”

3-edycja-festiwalu-piosenki-autorskiej-zrodla-dzwiekow-spodki-pik fot. Kamil Piłaszewicz
W dniach 19–20 września w białostockich Spodkach odbyła się 3. edycja Festiwalu Piosenki Autorskiej „Źródła Dźwięków”. Organizatorzy otrzymali ponad 160 zgłoszeń od twórców z całej Polski. Drugiego dnia wydarzenia przeprowadzono przesłuchania konkursowe, podczas których zaprezentowało się 16 finalistów.

Jury przyznało główną nagrodę Olkowi Talkowskiemu. Drugie miejsce ex aequo zdobyli Zuzanna Wiśniewska oraz duet „The Storytellers”, a trzecie Dominika Rydz-Kancler („Melodie Bliskości”) i białostoczanka – Julia Borowik. Wyróżnienia przyznano duetowi, który tworzy Karolina Charko i Piotr Lato, a także Michałowi Kaczmarkowi i Antoninie Kocińskiej. Nagrodę publiczności otrzymała Maria Sawicka.

Występy uczestników były oceniane przez: wokalistkę, kompozytorkę i autorkę tekstów – Renatę Przemyk, dziennikarkę radiową – Natalię Grzeszczyk oraz managerkę i wydawczynię muzyczną – Magdalenę Falkowską. Jury zwracało uwagę na: wykonanie, tekst, kompozycję, oryginalność i spójność prezentowanej twórczości.

Festiwal odbywa się od 2024 roku. Jest przestrzenią dla twórców, którzy samodzielnie piszą teksty, komponują muzykę i wykonują własne utwory. Wydarzenie podsumowaliśmy rozmawiając z: jego pomysłodawczynią i koordynatorką – Martą Szałkiewicz, zdobywczynią 3. miejsca – Julią Borowik oraz zwycięzcą – Olkiem Talkowskim.

(kp)

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