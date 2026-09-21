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21 września, 2026

Na Wydziale Informatyki odbywa się 9. polsko-niemiecka konferencja o optymalizacji

9-polsko-niemiecka-konferencja-gpco-2026 fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej jest gospodarzem 9. konferencji GPCO (German-Polish Conference on Optimization). Wydarzenie, odbywające się w dniach 21-25 września, jest kontynuacją spotkań organizowanych od 1999 r. w Polsce i Niemczech.

Tegoroczna konferencja odbywa się pod hasłem „Optymalizacja – Metody i Zastosowania”. W jej programie znajdują się wykłady plenarne, wykłady zaproszone, prezentacje warsztatowe i referaty wygłaszane przez uczestników. W spotkaniach odbywających się w jej ramach, wezmą udział naukowcy z Niemiec, Francji, Polski, Stanów Zjednoczonych, Australii oraz Hongkongu.

W trakcie wydarzenia odbędzie się również Sesja Studencka, będąca forum do prezentacji pierwszych wyników badań przed międzynarodowym gremium ekspertów.

Partnerem strategicznym konferencji jest Województwo Podlaskie.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia przedstawiono TUTAJ.

O wydarzeniu rozmawialiśmy z przewodniczącą komitetu organizacyjnego, prof. PB Agnieszką Barbarą Malinowską oraz prowadzącym 1. wykład, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego Dariuszem Ucińskim.

(kp)

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