Na Wydziale Informatyki odbywa się 9. polsko-niemiecka konferencja o optymalizacji

21 września, 2026

fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej jest gospodarzem 9. konferencji GPCO (German-Polish Conference on Optimization). Wydarzenie, odbywające się w dniach 21-25 września, jest kontynuacją spotkań organizowanych od 1999 r. w Polsce i Niemczech.

Tegoroczna konferencja odbywa się pod hasłem „Optymalizacja – Metody i Zastosowania”. W jej programie znajdują się wykłady plenarne, wykłady zaproszone, prezentacje warsztatowe i referaty wygłaszane przez uczestników. W spotkaniach odbywających się w jej ramach, wezmą udział naukowcy z Niemiec, Francji, Polski, Stanów Zjednoczonych, Australii oraz Hongkongu.

W trakcie wydarzenia odbędzie się również Sesja Studencka, będąca forum do prezentacji pierwszych wyników badań przed międzynarodowym gremium ekspertów.

Partnerem strategicznym konferencji jest Województwo Podlaskie.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia przedstawiono TUTAJ.

O wydarzeniu rozmawialiśmy z przewodniczącą komitetu organizacyjnego, prof. PB Agnieszką Barbarą Malinowską oraz prowadzącym 1. wykład, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego Dariuszem Ucińskim.

(kp)