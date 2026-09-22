Prof. Kamil Śmierciew z Politechniki Białostockiej otrzymał tytuł profesora

22 września, 2026

Kamil Śmierciew źródło: PB Kamil Śmierciew źródło: PB

Dr hab. inż. Kamil Leszek Śmierciew, prof. PB z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, otrzymał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Tytuł został nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 13 sierpnia 2026 roku.

Prof. Śmierciew jest związany z Politechniką Białostocką od 2012 roku. Jego działalność naukowa koncentruje się na technice cieplnej, chłodnictwie i klimatyzacji. Szczególnie zajmuje się technologiami strumienicowymi, przepływami naddźwiękowymi oraz wykorzystaniem ciepła odpadowego do produkcji chłodu.

W swojej pracy łączy badania eksperymentalne, modelowanie numeryczne CFD oraz praktykę inżynierską. Prowadzone przez niego badania znalazły zastosowanie między innymi w chłodzeniu elektroniki, klimatyzacji w transporcie oraz instalacjach wykorzystujących ciepło odpadowe. Efektem prac były prototypowe i wdrożone układy strumienicowe oraz rozwiązania z zakresu chłodnictwa i odzysku energii o mocach sięgających setek kilowatów.

Jednym z ważnych projektów w karierze naukowca była współpraca z EDF Polska, w ramach której technologię rozwijaną podczas jego pracy doktorskiej zastosowano w instalacji chłodniczej napędzanej niskotemperaturowym ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej. Instalacja miała moc około 100 kW i pozwoliła potwierdzić możliwość wykorzystania rozwiązania rozwijanego wcześniej w warunkach laboratoryjnych w skali półtechnicznej.

Dorobek prof. Śmierciewa obejmuje ponad 70 publikacji naukowych. Naukowiec jest również autorem i współautorem podręczników akademickich i publikacji branżowych oraz uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji. Przygotował ponad 300 recenzji artykułów naukowych, prac konferencyjnych i innych opracowań.

Prof. Śmierciew aktywnie działa także w International Institute of Refrigeration. W kadencji 2023–2027 pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji E1 – Air Conditioning. Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i partnerami przemysłowymi, między innymi przy badaniach nad wykorzystaniem ciepła odpadowego z ogniw paliwowych do produkcji chłodu.

Za osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej został w 2022 roku uhonorowany Nagrodą Ministra Edukacji i Nauki.

(pc)