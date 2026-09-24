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24 września, 2026

„Koleżanki” na scenie Teatru Dramatycznego. Nowa francuska komedia już 26 września

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku przygotował kolejną premierę. W sobotę 26 września w Kinie Ton publiczność po raz pierwszy zobaczy „Koleżanki” – francuską komedię bulwarową Pierre’a Chesnota w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza.

 

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Spektakl opowiada o relacjach, emocjach i konsekwencjach decyzji podejmowanych pod wpływem chwili. Jak zapowiada reżyser, za komediową formą kryje się również opowieść o potrzebie zatrzymania się, rozmowy i zastanowienia nad własnymi wyborami.

„Koleżanki” mają być połączeniem błyskotliwych dialogów, komizmu sytuacyjnego i misternie skonstruowanej intrygi. Twórcy podkreślają, że spektakl ma bawić, ale jednocześnie skłaniać do refleksji nad relacjami między ludźmi.

Za scenografię odpowiada Wojciech Stefaniak, a kostiumy przygotowała Anna Suskiewicz. Oboje współpracowali już z Grzegorzem Chrapkiewiczem przy popularnym spektaklu „O co biega?”.

Na scenie wystąpią między innymi Piotr Szekowski, Agnieszka Możejko-Szekowska, Arleta Godziszewska, Justyna Godlewska-Kruczkowska, Paula Gogol, Urszula Szmidt, Piotr Adam Półtorak oraz Michał Przestrzelski.

Premierowy spektakl odbędzie się 26 września w Kinie Ton. 

Bilety znajdziesz TUTAJ.

(pc)

 

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