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24 września, 2026

X Koncert Listy Przebojów Kultowej Akadery

Już 17 października 2026 roku zapraszamy Was na X Koncert Listy Przebojów Kultowej Akadery, połączony z jubileuszem 60-lecia Radia Akadera! Spotykamy się w Zmianie Klimatu, żeby wspólnie świętować okrągłe rocznice, ale przede wszystkim – dobrą muzykę.

Tym razem na scenie pojawią się cztery zespoły, pokazujące różne oblicza muzyki rockowej.

Wieczór otworzy białostocki Dorian’s Steaming Shadow. Będzie to pierwsza okazja, by zespół zaprezentował w rodzinnym mieście materiał ze świeżo wydanej płyty „Spring Anxiety”.

Potem scenę przejmie nadmorski Sea Saw, eksplorujący przestworza gitarowej psychodelii. Ich muzyka łączy shoegaze’ową hipnotyczność, post-punkową energię i transowy klimat krautrocka. Na koncie mają występy m.in. na Męskim Graniu czy festiwalu Erste Letnie Brzmienia.

Z Poznania przyjedzie Izzy and the Black Trees – zespół, który krytyk muzyczny Jarek Szubrycht zaliczył do grona najciekawszych, najbardziej bezkompromisowych i punkowo-hałaśliwych głosów polskiego rocka. W ich brzmieniu można znaleźć surową, elektryzującą energię przywodzącą na myśl Pixies, PJ Harvey czy Patti Smith.

Gwiazdą wieczoru będzie Big Day – jedna z najbardziej wyrazistych grup polskiego rocka lat 90., czerpiąca zarówno z hipisowskiego ducha lat 60., jak i brytyjskiego Britpopu. Jest też pewien szczegół, który w przypadku naszego jubileuszu trudno pominąć: Big Day powstał dokładnie w tym samym roku, w którym Radio Akadera rozpoczęło nadawanie na FM. Przypadek? 👀

Będzie więc rockowo, psychodelicznie, momentami punkowo i bez wątpienia różnorodnie – od gitarowego hałasu i transu, przez mroczniejsze brzmienia, aż po piosenki, które na stałe zapisały się w pamięci słuchaczy. Bo Koncert Listy Przebojów Kultowej Akadery to nie tylko muzyka. To także spotkanie słuchaczy, zespołów i ludzi, którzy przez lata tworzyli i tworzą Radio Akadera.

Bądźcie z nami w tym wyjątkowym dniu!

📍 Klub Zmiana Klimatu, Białystok
📅 17 października 2026, godz. 18:00

 ★  Big Day
 ★  Izzy and the Black Trees
 ★  Sea Saw
 ★  Dorian’s Steaming Shadow

🎟  Jak zdobyć wejściówkę?
Słuchaj Radia Akadera codziennie i zdobądź zaproszenie w naszych konkursach antenowych! Śledźcie też nasze social media.

ORGANIZATORZY:
Radio Akadera
Politechnika Białostocka
 
PARTNERZY:
Województwo Podlaskie
Miasto Białystok
 
SPONSORZY:
123Okulary.pl
Agrosolar
Dwór Czarneckiego
Hotel Esperanto
Koba – Internet Telewizja Telefon
Kulesza Development
 
PATRONAT MEDIALNY:
Białystok Online
Gazeta Współczesna
Kurier Poranny
Nasze Miasto
TVP3 Białystok

 

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