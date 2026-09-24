Młodzi debatują o zdrowiu. UMB rozpoczął cykl debat nie-akademickich – TAK JEST!

24 września, 2026

prof. Wojciech Miltyk i Dorota Sawicka fot. Paweł Cybulski prof. Wojciech Miltyk i Dorota Sawicka fot. Paweł Cybulski

Skąd młodzi ludzie czerpią informacje o zdrowiu i jak odróżniają wiedzę opartą na faktach od dezinformacji? Na te pytania chce odpowiedzieć Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, organizując cykl debat nie-akademickich „TAK JEST!”. Pierwsza debata poświęcona była lekom i suplementom diety.

O pierwszej debacie rozmawialiśmy z Dorotą Sawicką, rzeczniczką prasową Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, oraz prof. Wojciechem Miltykiem, dziekanem Wydziału Farmaceutycznego UMB:

W formule debat oksfordzkich uczniowie szkół ponadpodstawowych dzielą się na drużyny, które przedstawiają argumenty za i przeciw określonej tezie. Mogą przy tym korzystać z pomocy ekspertów. Jak podkreślają organizatorzy, taka forma ma nie tylko zachęcać młodych do dyskusji, ale przede wszystkim skłaniać ich do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji.

Podczas pierwszej debaty uczniowie rozmawiali o tym, czy leki i suplementy diety powinny podlegać większej kontroli. Zdaniem prof. Wojciecha Miltyka, dziekana Wydziału Farmaceutycznego UMB, młodzi uczestnicy bardzo dobrze przygotowali się do dyskusji i przedstawili argumenty oparte na różnorodnych źródłach.

Jednym z ważnych tematów była również edukacja zdrowotna. Eksperci zwracali uwagę, że samo kontrolowanie rynku leków i suplementów nie wystarczy, jeśli młodzi ludzie nie będą wiedzieli, czym różnią się te produkty i jakie konsekwencje może mieć ich niewłaściwe stosowanie.

W pierwszej debacie uczestniczyło około 300 osób. Zainteresowanie projektem już teraz przekłada się na plany kolejnych spotkań. Organizatorzy chcą rozmawiać między innymi o uzależnieniach, smogu, starzeniu się społeczeństwa oraz wpływie sztucznej inteligencji na zdrowie i podejmowanie decyzji dotyczących leczenia.

(pc)