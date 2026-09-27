„Jest od kogo się uczyć”. Student PB jedną z nowych twarzy Żubrów Abakus Okna Białystok

27. września Żubry Abakus Okna Białystok rozpoczną sezon 2026/2027. Lokalna drużyna będzie w tym roku występować w II. lidze. Do rozgrywek przystąpią mając jeden cel – jak najszybciej awansować na zaplecze koszykarskiej ekstraklasy, czyli do miejsca, w którym występowali jeszcze przed rokiem.
Przed startem rozgrywek skład drużyny znacząco przebudowano. Szeregi zespołu opuściło wielu zawodników. Szybko ich zastąpiono. Jedną z nowych twarzy „Żubrów” jest niski skrzydłowy – Maciej Kurzyna, który z powodzeniem łączy profesjonalne uprawianie sportu ze studiami na Politechnice Białostockiej. Na uczelni zdobywa wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania, natomiast na parkiecie – można powiedzieć – wykorzystuje ją w praktyce, konsekwentnie zarządzając swoją sportową formą.
W poprzednim sezonie w zespole Akademii Koszykówki „Młode Żubry” Białystok rozegrał 30 meczów, zdobywając średnio blisko 9 punktów i notując 4 zbiórki na spotkanie. Jego rówieśnicy w NBA, najlepszej koszykarskiej lidze świata, zdobywają średnio od 7 do 11 oczek na mecz. Takie statystyki przekładają się na spore oczekiwania kibiców. Co sądzi o tym sam zainteresowany?
– Na pewno jest to nowe wyzwanie, któremu staram się sprostać. Są nowe twarze w drużynie, ja też jestem nowy. Są chłopaki z większym doświadczeniem, więc jest od kogo się uczyć.
Takie zainteresowanie kibiców jego osobą w 1. chwili było dla niego dodatkowym zastrzykiem motywacji, czy źródłem presji?
– Raczej motywację. Presja albo zabija, albo tworzy diamenty.
Żubry Abakus Okna Białystok rozpoczną nowy sezon od spotkania z Lublinianką KUL Basketball, które odbędzie się 27 września o godzinie 18:00 w hali im. Zdzisława Niedzieli w Lublinie.
Partnerem medialnym Żubrów Abakus Okna Białystok w tym sezonie jest Radio Akadera.
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(kp)