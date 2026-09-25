Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ma 75 lat. Posłuchaj rozmowy z dziekanem

25 września, 2026

prof. Michał Bołtryk fot. Paweł Cybulski prof. Michał Bołtryk fot. Paweł Cybulski

75 lat kształcenia inżynierów, tysiące absolwentów i kolejne pokolenia specjalistów, którzy zmieniają przestrzeń wokół nas. Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej w tym roku obchodzi 75-lecie działalności.

O historii wydziału, jego rozwoju, pracy absolwentów, nowoczesnych laboratoriach oraz planach na kolejne dekady rozmawialiśmy z dziekanem prof. Michałem Bołtrykiem:

Historia wydziału sięga 1951 roku, kiedy w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Białymstoku powstał Wydział Budownictwa. Pierwsi absolwenci kierunku budownictwo opuścili mury uczelni już w 1954 roku. Początki były odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie na inżynierów, którzy mieli odbudowywać polskie miasta i rozwijający się przemysł.

Przez 75 lat wydział zmieniał się razem z budownictwem i gospodarką. Dziś kształci nie tylko inżynierów budownictwa, ale także specjalistów m.in. w zakresie inżynierii środowiska, gospodarki przestrzennej, architektury krajobrazu, leśnictwa czy biotechnologii. Jak podkreśla dziekan prof. Michał Bołtryk, absolwenci wydziału pracują nie tylko w Białymstoku i regionie, ale również w wielu miejscach w kraju i za granicą.

Wydział dysponuje obecnie około 100 laboratoriami i ponad 700 stanowiskami badawczymi. Prowadzone są tam badania m.in. nad nowymi technologiami w budownictwie, energetyką, ochroną środowiska, leśnictwem, biotechnologią oraz zagospodarowaniem i recyklingiem odpadów.

Jubileusz 75-lecia będzie okazją do spotkania kilku pokoleń związanych z wydziałem. 30 października odbędą się uroczyste obchody połączone ze zjazdem pierwszych absolwentów, którzy ukończyli pełne, dwustopniowe studia na Politechnice Białostockiej. Swój udział zapowiedziało około 50 absolwentów z roczników 1977–1978.

Więcej informacji o uroczystości znajdziesz TUTAJ.

(pc)