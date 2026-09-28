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28 września, 2026

Światowy Dzień Ginekologii Onkologicznej w Białymstoku. Profilaktyka może uratować życie

fot. Paweł Cybulski
Około 16 kobiet dziennie w Polsce słyszy diagnozę nowotworu ginekologicznego. W przypadku raka szyjki macicy każdego dnia umierają średnio 4–5 kobiet. Białostockie obchody Światowego Dnia Ginekologii Onkologicznej były okazją do promocji profilaktyki i przypomnienia, jak ważne są regularne badania oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych.

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Spotkanie przygotowało Stowarzyszenie Oncovitory. Jego celem było przełamywanie strachu przed badaniami i pokazanie, że profilaktyka nie musi oznaczać skomplikowanych procedur. Uczestniczki mogły między innymi skonsultować się z ginekologiem i fizjoterapeutą, wykonać podstawowe pomiary, sprawdzić skład ciała, skorzystać z drenażu limfatycznego czy nauczyć się prawidłowego samobadania piersi.

Podczas wydarzenia eksperci przypominali również o znaczeniu cytologii, testów HPV i szczepień przeciwko HPV. Jak podkreślano, wczesne wykrycie zmian nowotworowych znacząco zwiększa możliwości skutecznego leczenia.

Posłuchaj naszej relacji: 

(pc)

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