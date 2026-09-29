PIK zaprasza do tańca. Ruszają warsztaty i nabór do „Kurpi Zielonych”

29 września, 2026

ZPiT Kurpie Zielone, źródło: Podlaski Instytut Kultury ZPiT Kurpie Zielone, źródło: Podlaski Instytut Kultury

Podlaski Instytut Kultury otwiera nowy sezon dla tych, którzy chcieliby spróbować tańca tradycyjnego. Możliwości są dwie: regularne warsztaty tańców w formach niescenicznych oraz zajęcia w Zespole Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, który przygotowuje nabór do swoich grup.

Jak tłumaczy Agnieszka Jakubicz, kierownik Działu Kultury Ludowej Podlaskiego Instytutu Kultury – warsztaty tańców tradycyjnych rozpoczną się 7 października w białostockich „Spodkach”. Poprowadzi je Piotr Zgorzelski – tancerz, animator kultury i wielokrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który swoją metodę pracy budował m.in. na spotkaniach ze starszym pokoleniem wiejskich i miejskich tancerzy oraz materiałach archiwalnych.

Uczestnicy warsztatów mają poznawać taniec w jego użytkowej, towarzyskiej formie, czyli takiej, która kiedyś funkcjonowała na zabawach, weselach czy potańcówkach – podkreśla Agnieszka Jakubicz. PIK przygotował dwie grupy. Pierwsza będzie spotykać się, by uczyć się takich tańców jak fokstrot, slow fox, walczyk, tango sentymentalne, polki i rumby, również w stylu charakterystycznym dla lat 20. i 30. XX wieku. Druga grupa skupi się na polskich tańcach tradycyjnych o rytmice mazurkowej i polkowej. Uczestnicy będą uczyć się m.in. prowadzenia w parze, poruszania po kole oraz wirowania w układzie otwartym i zamkniętym.

Szczegółowe informacje i formularz zapisów dostępne są na stronie Podlaskiego Instytutu Kultury.

Drugą możliwością (dla osób zdecydowanych na sceniczne formy) jest dołączenie do Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”. Zespół działa od 1953 roku i należy do najstarszych grup tanecznych tego typu w Polsce. W repertuarze mają nie tylko folklor kurpiowski i podlaski, ale także tańce i pieśni z innych regionów kraju. W ciągu ponad 70 lat działalności zespół występował w Polsce i za granicą, dając blisko dwa tysiące koncertów. PIK przygotowuje nabór do grup zespołu: od dzieci i młodzieży po studentów i osoby dorosłe.

Aby dobrze przygotować się do naboru, należy zadbać o wygodny strój do ćwiczeń, baletki lub miękkie obuwie, krótki, przygotowany taniec i fragment piosenki (niekoniecznie ludowej).

Terminy naborów:

08.10, godz. 18:00

15.10, godz. 18:00

05.11, godz. 18:00

12.11, godz. 18:00

O tym, czym różni się taniec tradycyjny w formie niescenicznej od tego, który oglądamy podczas występów zespołów folklorystycznych, dlaczego warto spróbować go nawet bez wcześniejszego doświadczenia, a także o nowym sezonie artystycznym i trwających naborach do Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, z Agnieszką Jakubicz z Podlaskiego Instytutu Kultury rozmawia Michał Czarnecki. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy:

(mc)