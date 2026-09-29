Od produkcji do kierownika działu CNC. Mariusz Butkiewicz i jego drogi kariery!

Od operatora maszyn CNC do kierownika działu technologii CNC. Mariusz Butkiewicz swoją karierę zawodową rozwijał równolegle ze studiami na Politechnice Białostockiej. Dziś wykorzystuje wiedzę zdobytą na uczelni w pracy z nowoczesnymi technologiami produkcyjnymi.
W rozmowie z Pawłem Cybulskim opowiada o początkach pracy w firmie Alex, kolejnych etapach awansu oraz o tym, jak łączenie studiów z pracą pozwoliło mu od razu sprawdzać wiedzę w praktyce.
Mariusz ukończył mechanikę i budowę maszyn, a w 2025 roku także zarządzanie i inżynierię produkcji na Politechnice Białostockiej. Rozmawiamy również o automatyzacji, robotyzacji i przyszłości przemysłu oraz o nowych projektach firmy Alex związanych z sektorem obronnym i technologiami antydronowymi.
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(pc)