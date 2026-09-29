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29 września, 2026

Od produkcji do kierownika działu CNC. Mariusz Butkiewicz i jego drogi kariery!

Mariusz ALEX Mariusz Butkiewicz fot. Paweł Cybulski
Od operatora maszyn CNC do kierownika działu technologii CNC. Mariusz Butkiewicz swoją karierę zawodową rozwijał równolegle ze studiami na Politechnice Białostockiej. Dziś wykorzystuje wiedzę zdobytą na uczelni w pracy z nowoczesnymi technologiami produkcyjnymi.

 

W rozmowie z Pawłem Cybulskim opowiada o początkach pracy w firmie Alex, kolejnych etapach awansu oraz o tym, jak łączenie studiów z pracą pozwoliło mu od razu sprawdzać wiedzę w praktyce.

Mariusz ukończył mechanikę i budowę maszyn, a w 2025 roku także zarządzanie i inżynierię produkcji na Politechnice Białostockiej. Rozmawiamy również o automatyzacji, robotyzacji i przyszłości przemysłu oraz o nowych projektach firmy Alex związanych z sektorem obronnym i technologiami antydronowymi.

Posłuchaj rozmowy tutaj:

(pc)

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