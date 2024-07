Nowy mural w Białymstoku. Alfons Karny ratuje dzieła sztuki podczas Powstania Warszawskiego. Zobacz zdjęcia!

– Mural ma być taką trwałą wartością po otwarciu wystawy, takim działaniem, które zostanie tutaj w przestrzeni muzealnej, w ogrodzie muzeum, ma upamiętniać tę wystawę i o niej przypominać. Mural jest zaprojektowały w duchu Alfonsa Karnego. On był bardzo dowcipnym człowiekiem, z dużym poczuciem humoru. W związku z tym cały projekt muralu powstał na bazie karykatury Alfonsa Karnego. Przedstawiam Alfonsa Karnego, który ratuje dzieła sztuki, wynosi je z płonącej Warszawy, niesie rzeźba Solskiego i jeszcze obraz. Brał udział w akcji pruszkowskiej ratowania dzieł sztuki i to jest też odniesienia do tych właśnie wydarzeń – mówi dr Krystyna Stawecka, zastępca dyrektora ds. merytorycznych Muzeum Alfonsa Karnego.

Mural już można oglądać na dziedzińcu Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego przy ul. Świętojańskiej 13 w Białymstoku. Muzeum zorganizowało także warsztaty plastyczne dla dzieci pod hasłem 'Jola i Dzidek. Dzieci ‘44”. Młodzi artyści poznali historię rodzeństwa walczącego w Powstaniu Warszawskim i próbowali namalować ich portrety, ale też upamiętnić siebie. Ich prace staną się integralną częścią instalacji 'Dzień wczorajszy, dzień dzisiejszy”, jaką na 1 sierpnia przygotowuje Paweł Matyszewski.

– Będzie to taka ciekawa rachityczna konstrukcja zbudowana z drewna, w której te prace będą wkomponowane. W tę pracę będzie można wchodzić, będzie można przez nią przechodzić, oglądać z każdej strony. Będzie ażurowa, dosyć znacznych wymiarów i w zasadzie będzie taka, że można się będzie w nią zatopić i trochę odbierać ją poprzez własną wrażliwość. Zależało mi na współpracy z dziećmi, żeby to była nasza wspólna praca. Są to ich autoportrety, będą też portrety dzieci z Powstania Warszawskiego, więc jak najbardziej tworzymy to razem. Ta aranżacja to jest troszkę takie, jakby echo tego, co było tego, co może być. Też w tekście będzie jakby opisane, że jest to swego rodzaju taki pomost pomiędzy przeszłością i przyszłością, ale też do takiej własnej interpretacji i takiego przeżywania – mówi Paweł Matyszewski.