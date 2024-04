Artyści z Politechniki Białostockiej w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku

7 kwietnia, 2024

Do 19 kwietnia w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku można będzie oglądać wystawę zbiorową artystów związanych z Katedrą Grafiki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej zatytułowaną „7 opowiadań”.

To zestaw prac wykonanych w różnorodnych technikach. Pokazane zostały m.in.: wycinanki, mini-rzeźby, zdjęcia, kartki, reliefy, wydruki, obrazki malowane cyną na gorąco, ramki z pociętych matryc. Prace opowiadają o artystach, ich tożsamości, inspiracjach i warsztacie twórczym. Ekspozycja nawiązuje do książki, która jest istotną częścią aktywności projektowej i graficznej zebranych twórców. Na wernisażu pojawił się tłum gości, którzy oglądali i chwalili wystawę. Była wśród nich rektor Politechniki Białostockiej – prof. Marta Kosior-Kazberuk, która powiedziała, że podziwia prace artystów, którzy poprzez swoja twórczość przyczyniają się też do budowy dobrej marki uczelni. Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Architektury dr inż. arch. Adam Jakimowicz podkreślił, że 'największe wrażenie robi na nim umiejętność niektórych artystów w zestawianiu form, tak, że obraz staje się rzeźbą, jest jednocześnie grafiką i obiektem przestrzennym.” Natomiast dr Magdalena Toczydłowska, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, jednocześnie jedna z artystek wystawiających swoje prace, wyraziła zadowolenie, że wystawa jest spójna zarówno pod względem wrażliwości, kameralności, intymności, powściągliwości i kolorystyki, że wszystkie prace wymagają skupienia i namysłu w odbiorze.

relacja Julitty Grzywy z wernisażu: