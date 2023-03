Czym jest „Zawartość wnętrza”? Prace artystów Instytutu Sztuki Wydziału Architektury PB w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego

4 marca, 2023

Wernisaż „Zawartość wnętrza”/Fot. A. Topczewska Wernisaż „Zawartość wnętrza”/Fot. A. Topczewska

Lustro, notesy, lampy, kokon, beton, szkło, światło – prace 16 artystów, pracowników Instytutu Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej można oglądać na wystawie „Zawartość wnętrza” od piątku (03.03) w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego przy ul. Świętojańskiej w Białymstoku.

Na wystawie swoje prace prezentują: Anna Ciżewska-Czarnecka, Andrzej Dworakowski, Łukasz Gireń, Radosław Górski, Aleksandra Jakuć, Marta Kruk, Tatiana Misijuk, Jarosław Perszko, Katarzyna Richter, Waldemar Regucki, Justyna Sołomianko, Marek Świrydowicz, Magdalena Toczydłowska, Sławomir Wojtkiewicz, Katarzyna Zabłocka, Justyna Zalewska-Grycuk.

– Wystawa „Zawartość wnętrza” to próba podjęcia odpowiedzi przez artystów, czym jest zawartość wnętrza i czym jest to pojęcie, a autorzy prac, przez różne formy artystyczne, starają się ukazać to wnętrze – mówi Beata Janowicz, kierownik Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego.

– Wnętrze to głębokie pojęcie, a każdy artysta odbiera je w inny sposób – wskazuje Anna Sidorczuk z Politechniki Białostockiej, kuratorka wystawy. – Nasi artyści starali się przeanalizować, zgłębić zawartość wnętrza, a każdy skupia się na czymś zupełnie innym. Odbiorca wystawy zobaczy różnorodną interpretację tego, czym jest wnętrze. Tytuł też koresponduje z tym, co dzieje się na Politechnice Białostockiej; jesteśmy Instytutem Sztuki, prowadzimy Katedrę Projektowania Wnętrz i Katedrę Grafiki., a prace tych 16 artystów są zupełnie różne.

Wystawę tworzą zarówno artyści już uznani na świecie, którzy mieli wystawy w kraju i za granicą, są też twórcy nieznani szerszemu gronu, którzy niedawno podjęli pracę w Politechnice Białostockiej na Wydziale Architektury, więc dla nich udział w takiej wystawie, to cenne doświadczenie – dodaje Anna Sidorczuk.

– Zawartość wnętrza to nasza intymność i wrażliwość – mówi o swojej pracy dr hab. Tatiana Misijuk, prof. PB, kierownik Katedry Sztuk Projektowych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. – Tematem była zawartość wnętrza, więc należało w sobie przanalizowac wszystkie skojarzenia, a pierwsze moje skojarzenie to było takie bezpieczne łono matki. Wnętrze też jest azylem przed tym wszystkim, co jest zewnętrzne, otula, daje ukojenie, jak ten wełniany kokon. Forma jest oświetlona zimnym światłem, ale światło przefiltrowane przez tę wełnę jest ciepłe, można się ogrzać wizulanie i emocjonalnie.

– Zaproponowałem kolegom, by w zestawieniu z klasyczną rzeźbą, klasyczną formą przedstawieniową pokazać, że sztuka operuje różnym językiem, niesie ze sobą też inne zadania – to wyzwalanie pewnych uczuć, zmuszanie do myślenia, podejmowania refleksji – tłumaczy prof. dr hab. Jarosław Perszko, dyrektor Instytutu Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. – W projekcie wzięło udział 16 osób, pojawiło się więc 16 różnych form, dotyczących tego samego problemu. Moja praca jest prostym elementem szklanym, który rysuje za pomocą światła dwie przestrzenie, pojawia się iluzja wnętrza, ale dosłownością jest odcisk mojego palca postawiony w samym środku. Zestawienie odlewu ze szkłem, dualność świata iluzyjnego i rzeczywistego – dodaje prof. Perszko.

Według dr. hab. Andrzeja Dworakowskiego, prof. PB, kierownika Katedry Grafiki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, wnętrze to nie tylko architektura czy rzeźba, to też to, co w życiu zapisujemy, rejestrujemy. – To też opowieść o wnętrzu własnym; prywatnym, intymnym. Moja praca to notesy, które zawierają moje notatki, myśli, rysunki. Nikt ich jeszcze nie oglądał. Notesy kryją proces pracy, proces twórczy, tutaj są zarejestrowane pierwsze pomysły. Tutaj odkrywam kawałek historii. Temat wystawy sprowokował mnie , by opowiedzieć o tym w sposób tajemniczy – zdradza prof. Andrzej Dworakowski.

Na piątkowy (3.03) wernisaż do muzeum przybył tłum gości. Wśród nich studentki I roku Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. – Niektóre prace mają szczególny przekaz, który może być inspirujący dla nas – stwierdza Marcelina. – Każda z prac ma swoja wyjątkową urodę – dodaje Anna.

Wystawa „Zawartość wnętrza” będzie eksponowana do 19 kwietnia. (at)