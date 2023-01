Aktywne ferie 2023 w Białymstoku

Styczeń 20, 2023

Zajęcia na basenie/źródło: BOSiR Zajęcia na basenie/źródło: BOSiR

Ferie w woj. podlaskim rozpoczynają się 23 stycznia. Ten czas warto spędzić aktywnie. Pływalnie, lodowisko, tor wyścigowy czy ośrodek na Dojlidach. Wszystkie obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będą dostępne dla chętnych.

Więcej miejsca będzie na miejskich pływalniach. – W czasie ferii BOSiR na pływalni kameralnej, sportowej i rodzinnej organizuje intensywne kursy nauki i doskonalenia pływania – mówi Anna Kopeć-Tyszkiewicz z Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – To zajęcia grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych na różnych poziomach – zarówno dla początkujących, jak i doskonalących umiejętności pływackie. Lekcje planowane są codziennie od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie.

Dla fanów sportów zimowych od 23 stycznia do 5 lutego Lodowisko BOSiR przy ul. 11 Listopada jest otwarte już od godz. 11. By pojeździć po tafli, nie trzeba mieć własnego sprzętu. Na miejscu jest do wypożyczenia ok. 800 par łyżew w rozmiarach od 25 do 50, a dla najmłodszych lub początkujących łyżwiarzy także specjalne pingwinki, pandy i misie ułatwiające utrzymanie równowagi.

Z kolei Tor Białystok we wtorki i czwartki organizuje swobodne jazdy samochodowe. BOSiR udostępnia obiekt młodym osobom, które chcą w bezpiecznych warunkach ćwiczyć swoją jazdę. Potrzebny jest tylko własny pojazd.

Natomiast Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy” funkcjonuje przez cały rok. Aktualnie miejsce odwiedzają miłośnicy zimnych, hartujących kąpieli. Jedną z zimowych atrakcji na Dojlidach jest możliwość zorganizowania ogniska lub grilla. Tu warto wybrać się na spacer wokół grobli z kijkami nordic walking, które można wypożyczyć na miejscu. Można także korzystać z siłowni zewnętrznej i placów zabaw. Wstęp na teren ośrodka jest bezpłatny. Bramy otwarte są w godz. 7:00-19:00. Na terenie plaży działa mobilna sauna.

Długoterminowe prognozy pogody nie dają na razie większych nadziei na stworzenie trasy narciarskiej na Dojlidach w czasie ferii zimowych. Do wyprodukowania sztucznego śniegu potrzebne są, utrzymujące się przez kilka, dni minusowe temperatury powietrza. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych trasy narciarskie zostaną naśnieżone i otwarta będzie wypożyczalnia nart biegowych – dodaje Anna Anna Kopeć-Tyszkiewicz. BOSiR też zaprasza na organizowane półzimowsko. (at)

Szczegółowe informacje można znaleźć na www.miejskoaktywni.pl

Tu przeczytasz też: Służby apelują o rozsądek. Dzieci z woj. podlaskiego rozpoczynają zimowe ferie