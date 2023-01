Służby apelują o rozsądek. Dzieci z woj. podlaskiego rozpoczynają zimowe ferie

Styczeń 19, 2023

Bezpieczne Ferie 2023, źródło: PUW Bezpieczne Ferie 2023, źródło: PUW

Ponad 130 tys. uczniów z województwa podlaskiego lada dzień rozpocznie zimowe ferie. Dla służb to duże wyzwanie, by wypoczynek najmłodszych był bezpieczny. Stąd wspólny apel o zdrowy rozsądek.

– Jest to wyzwanie dla rodziców, dla wielu instytucji, aby te ferie naszej młodzieży i dzieci były udane. Ale żeby były udane muszą być przede wszystkim bezpieczne, stąd też nasz ogólny apel o to, aby w tym okresie szczególnie zwracać uwagę na młodzież, na dzieci, które w różnych przestrzeniach publicznych, w różnych miejscach będą spędzały czas. Chcemy, aby ten ich wypoczynek był jak najbardziej bezpieczny – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Do podlaskiego kuratorium oświaty zgłoszono ponad 200 form wypoczynku zorganizowanego (z czego około 150 tylko na terenie regionu). Po zgłoszeniu oferty jest ona weryfikowana i dopiero wtedy trafia do ogólnopolskiej bazy wypoczynku.

– Jak co roku apeluję do rodziców, aby w ogólnopolskiej bazie wypoczynku sprawdzać, czy półkolonie, zimowiska, obozy są w takiej bazie wypoczynku, bo daje to gwarancję bezpiecznego wyjazdu dzieci, bezpiecznego pobytu dzieci chociażby na półkoloniach – mówiła podlaska kurator oświaty, Beata Pietruszka.

Jak co roku będą kontrole miejsc wypoczynku czy kontrole autokarów wiozących dzieci na zimowiska. Już w weekend, wraz z początkiem wyjazdów na ferie policja zapowiada wzmożone kontrole drogowe.

– Na podlaskich drogach rozpoczną się działania drogówki. Każda kontrola pojazdu będzie związana z kontrolą stanu trzeźwości kierowcy, ale także policjanci będą sprawdzać to z jaką prędkością poruszają się samochody po naszych drogach, w jaki sposób kierowcy przestrzegają przepisów ruchu drogowego – powiedział rzecznik podlaskiej policji, podinspektor Tomasz Krupa.

Krupa dodał, że w każdym mieście powiatowym wyznaczono miejsce do kontroli stanu autobusów.

Ferie w Podlaskiem potrwają od 23 stycznia do 5 lutego. Uczniowie wrócą do szkół 6 lutego. (mt)