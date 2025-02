Akcją „Zostaje w Białymstoku, zostaje w Podlaskiem” zachęcano młodzież do studiowania w regionie

28 lutego, 2025

Zostaje w Białymstoku, zostaje w Podlaskiem, fot. Hanna Kość Zostaje w Białymstoku, zostaje w Podlaskiem, fot. Hanna Kość

Blisko 400 uczniów szkół średnich uczestniczyło w piątek (28.02) w akcji „Zostaje w Białymstoku, zostaje w Podlaskiem”. W białostockim Kinie Forum poza panelem samorządowym i biznesowym, uczestniczyli także w panelu edukacyjnym i mieli okazje poznać uczelnie z regionu. Nie zabrakło tam również Politechniki Białostockiej, która zachęcała do studiowania na jednym z ponad 30 kierunków studiów.

Tegoroczni maturzyści stoją przed wyborem dalszej ścieżki, a akcja „Zostaje w Białymstoku, zostaje w Podlaskiem” ma ich zachęcić do pozostania w regionie i wybrania jednej z podlaskich uczelni.

– Są różne opcje, ale myślę, żeby iść na studia i w tym czasie pracować, rozwijać się jako inżynier. Parę kierunków mnie interesuje, głównym jest informatyka, ale również budownictwo i cyberbezpieczeństwo. Mamy paru kolegów na Politechnice Białostockiej i chwalą tą uczelnię. Mnie też interesują przedmioty z Politechniki, matematyka i tym podobne. To jest fajne miasto, jakby nie było, jest dużo spokoju, ale też no można dużo rzeczy tutaj robić – mówią uczniowie z białostockich szkół średnich.

Justyna Dobrzyńska, studentka studentka Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, pomimo wygranej w konkursie międzynarodowym i możliwości studiowania za granicą, zdecydowała się zostać w mieście. – Mam wszystko pod ręką, ceny mnie nie przerażają, znam to miasto, więc jest to dobra opcja do życia. Jeśli chodzi o pracę, to też są możliwości. Jest sporo firm, które zatrudniają automatyków, robotyków, mechatroników, budowlańców czy chociażby lekarzy. Każdy, kto skończy studia tutaj, prawdopodobnie bez większych problemów znalazłby tutaj pracę – mówi Justyna Dobrzyńska.

Akcja „Zostaje w Białymstoku, zostaje w Podlaskiem” będzie kontynuowana online. Na specjalnej stronie internetowej będą publikowane wywiady i treści zachęcające do studiowania i pracowania w województwie podlaskim. (hk)

Relacja Hanny Kość:

Czytaj także: Zostaję w Białymstoku. Zostaję w Podlaskiem – debata o przyszłości młodych w regionie