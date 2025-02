Zostaję w Białymstoku. Zostaję w Podlaskiem – debata o przyszłości młodych w regionie

27 lutego, 2025

W piątek (27 lutego) w białostockim kinie Forum odbędzie się debata pt. „Zostaję w Białymstoku. Zostaję w Podlaskiem”. W wydarzeniu weźmie udział blisko 400 maturzystów z całego regionu, a jego celem jest przekonanie młodych ludzi, że warto wiązać swoją przyszłość z województwem podlaskim.

Dlaczego warto zostać w Podlaskiem?

Władze miasta, regionu, rektorzy uczelni wyższych oraz podlascy przedsiębiorcy przedstawią argumenty za tym, dlaczego Podlaskie to atrakcyjne miejsce do życia, studiowania i pracy. Organizatorzy chcą pokazać, że województwo ma do zaoferowania nowoczesne miejsca pracy, dynamicznie rozwijające się uczelnie oraz sprzyjające warunki do prowadzenia własnego biznesu.

Trzy panele tematyczne

Debata będzie podzielona na trzy główne panele:

Panel samorządowy – przedstawiciele władz omówią działania wspierające rozwój regionu, programy stypendialne oraz inwestycje w infrastrukturę.

– przedstawiciele władz omówią działania wspierające rozwój regionu, programy stypendialne oraz inwestycje w infrastrukturę. Panel edukacyjny – rektorzy uczelni wyższych przedstawią możliwości kształcenia na lokalnych uczelniach, ich współpracę z biznesem oraz szanse na rozwój zawodowy.

– rektorzy uczelni wyższych przedstawią możliwości kształcenia na lokalnych uczelniach, ich współpracę z biznesem oraz szanse na rozwój zawodowy. Panel biznesowy – prezesi i dyrektorzy największych podlaskich firm zaprezentują lokalny rynek pracy, potencjalne miejsca zatrudnienia oraz możliwości rozwoju kariery w regionie.

Debata dla maturzystów

Debata skierowana jest przede wszystkim do uczniów szkół średnich, którzy wkrótce staną przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Uczestnicy będą mieli okazję zadawać pytania ekspertom oraz dowiedzieć się, jakie możliwości daje im Podlaskie.

Kiedy i gdzie?

Początek debaty „Zostaję w Białymstoku. Zostaję w Podlaskiem” w piątek, 27 lutego, o godz. 10:00 w kinie Forum w Białymstoku. Wstęp wolny.

Posłuchaj relacji Pawła Cybulskiego z inauguracji akcji #zostajewbialymstoku #zostajewpodlaskiem: