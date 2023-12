Akcja „#adoptujseniora nim będzie za późno”. Starsze psy ze schroniska znalazły nowy dom

Cztery starsze psy ze Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku znalazło nowy dom. To efekt akcji pod hasłem „#adoptujseniora nim będzie za późno” prowadzonej przez tę placówkę.

Przez cały listopad schronisko zachęcało do adopcji czworonogów, które mają około 10 lat i więcej. Aby bliżej zapoznać potencjalnych właścicieli ze starszymi psami placówka zorganizowała spacery, kameralne spotkanie w kawiarni, a historie poszczególnych psów były prezentowane w internecie.

– Dzięki naszym staraniom udało się wyadoptować cztery starsze psy. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi – mówi Monika Fiedorczuk, koordynator wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku. – Akcja, którą prowadzimy już od kilku lat, ma na celu zachęcanie mieszkańców Białegostoku i nie tylko do adopcji starszych psów.

Schronisko wciąż zachęca do adopcji seniorów. – Są to spokojni towarzysze jesienno-zimowych wieczorów, ale nie tylko. To psy, które idealnie sprawdzą się w domach, gdzie domownicy już nie są w stanie zapewnić psu tak dużo aktywności jak młodym zdrowym psom, ale potrzebują towarzysza, bliskiego stworzenia, któremu można zapewnić ciepły kąt i po prostu spędzać w spokoju czas, zapewniając oczywiście krótsze i spokojniejsze spacery – dodaje Monika Fiedorczuk.

Obecnie w schronisku przebywa ponad 20 psów powyżej ósmego roku życia, czyli gdy osiągają wiek „psiej emerytury”. (at)