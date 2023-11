Białostockie schronisko. Listopadowa akcja – #adoptujseniora nim będzie za późno

2 listopada, 2023

Fot. Schronisku o dla Zwierząt „Dolina Dolistówki" w Białymstoku

Schronisko dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” w Białymstoku rusza z kolejną akcją, która ma zwrócić uwagę na najstarszych psich podopiecznych i zachęcić do ich adopcji. To ważne przede wszystkim teraz, gdy nastała jesień, a przed nami jeszcze zima – najtrudniejszy czas dla psich seniorów.

Obecnie w naszym schronisku przebywa blisko 30 psów powyżej ósmego roku życia, czyli gdy osiągają wiek „psiej emerytury”. Najstarszymi seniorami są Kulek i Grafik, którzy mają po 13 lat, a najstarszymi suniami, 15-letnimi są Anuszka i Eurydyka. Natomiast najdłuższy staż w schronisku – osiem lat – ma 10-letni Pekan.

– Bardzo chcemy zwrócić uwagę na starsze psy, którymi opiekujemy się w schronisku. Zima to dla nich najtrudniejszy okres. Mimo, że pracownicy i my, wolontariusze,staramy się zapewnić im jak najlepsze warunki: dokładamy koce czy słomę do bud, by im było cieplej, zabieramy kilka razy w tygodniu na spacery, staramy się spędzić z nimi jak najwięcej czasu, to jednak nie zastąpi to możliwości wygrzania starych kości w ciepłym domu, spokojnego snu z dala od schroniskowego zgiełku i regularnych spacerów. Dlatego bardzo nam zależy, żeby osoby, które zastanawiają się nad adopcją psa, pomyślały, czy nie ma w ich życiu miejsca właśnie dla seniora – mówi jedna z wolontariuszek Karolina.

Przez cały miesiąc na fanpejdżu Wolontariat – Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku a także Pora na Psiego Seniora będzie można przeczytać rozmowy i opowieści o psich seniorach, uruchomić psingiel.pl i sprawdzić, który z nich pasuje do osoby zainteresowanej, a także dowiedzieć się jak płynie życie adoptowanych seniorów.

Wiedząc jak ważny w procesie poznania seniorów jest kontakt osobisty, w listopadzie odbędą się dwa działania, podczas których będzie można porozmawiać o naszych seniorach i ich poznać.

W przedostatni weekend listopada, wszystkie osoby, które zainteresowane są adopcją, mają pytania, chcą dowiedzieć się więcej o konkretnym psie mogą wybrać się do Zachodnia Kawiarnia&Bistro. Bohaterem spotkania będzie psi senior z białostockiego schroniska. A kolejną okazją do rozmów o seniorach, ale też wspólnej przechadzki będzie Spacer Kameralny, w którym wezmą udział seniorzy. Spacer zaplanowany jest na zwieńczenie akcji – w niedzielę 29 listopada.

Adopcja psiego seniora to tylko 1 zł. Wszyscy odwiedzający schronisko, dzięki specjalnym tabliczkom, będą mogli łatwo zobaczyć, w których boksach mieszkają seniorzy. – W ostatnim czasie widać coraz większe zainteresowanie adopcją starszych psów, ludzie zaczęli być bardziej otwarci i coraz częściej zauważają to, co my wiemy od dawna: że starsze psy to doświadczenie, zrównoważenie, spokój i najlepsi przyjaciele. Coraz więcej osób to docenia, to nas bardzo cieszy. A ja zawsze będę powtarzać, że przy adopcji starszego psa nie należy myśleć o sobie, o tym, że może zostało mu niewiele czasu i nie poradzimy sobie z jego odejściem, a trzeba myśleć przede wszystkim o psie, że się mu podaruje najpiękniejszą psią emeryturę w domowym cieple i miłości. Wtedy zdarzają się cuda… seniorzy wtedy rozkwitają – mówi Anna Jaroszewicz, kierownik Schroniska dla Zwierząt “Dolina Dolistówki”.

Od początku roku z białostockiego schroniska adoptowano 12 psów powyżej ósmego roku życia. Swój dom znalazła m.in. 13-letnia Nora, która całe swoje życie spędziła w schronisku. (opr. at)