Akcent ZOO bez niedźwiedzia Grzesia

25 września, 2023

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Przeżywszy 38 lat zmarł niedźwiedź Grześ z białostockiego Akcent ZOO. Przez ostatni rok chorował i z dnia na dzień robił coraz słabszy.

– W ostatni weekend jeszcze wygrzewał się na wybiegu, dziś rano jeszcze poczuł ciepłe promienie słońca, a potem przyszło najgorsze. Żegnaj przyjacielu. Dziękujemy, że byłeś z nami tak długo – napisali pracownicy Akcent ZOO w mediach społecznościowych

Grześ był jedynym niedźwiedziem, który mieszkał w Akcent Zoo. Urodził się w 1985 roku. Miał być przeznaczony do pracy w cyrku. Na szczęście został odebrany z ośrodka w Barlinku i umieszczony w warszawskim ZOO, skąd w 2012 roku przyjechał do Białegostoku, gdzie zamieszkał z niedźwiedzicą Jolą. Misie polubiły się i do śmierci Joli w połowie 2020 roku żyły razem.

Władze miasta zapewniają, że będą starały się pozyskać nowego niedźwiedzia, aby wybieg przeznaczony dla tych zwierząt w Akcent ZOO nie pozostał pusty. (mt)