„Akademiki za dobre wyniki”. Studenci zamieszkają w wyremontowanych pokojach

Lipiec 5, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

20 miejsc w domach studenckich oferuje Politechnika Białostocka swoim najlepszym nowym studentom w ramach szóstej już akcji „Akademiki za dobre wyniki”. Stypendium w wysokości ponad 4700 złotych pozwoli na roczne pokrycie opłaty za akademik.

-W tym konkursie oferujemy pokoje 2-osobowe w dobrym standardzie. Osoby, które będą się ubiegały o miejsce w akademiku dostaną stypendium od rektora Politechniki Białostockiej. To 20 tegorocznych maturzystów, którzy otrzymali minimum 85 procent punktów z tegorocznej matury, zarekrutowały się na PB i złożą odpowiednie dokumenty do 29 lipca – tłumaczy Wojciech Konopacki, kanclerz Politechniki Białostockiej. To stypendium – ponad 4 700 zł – wystarczy, by pokryć roczną opłatę za akademik.

Kanclerz przekonuje, że akademiki Politechniki to świetna lokalizacja, niedaleko centrum, z możliwością wypożyczania rowerów i hulajnóg, komunikacją miejską, punktami z dobrym jedzeniem, czy klubem studenckim „Gwint”.

Akademiki są po liftingu. – Dwa z nich – nr 1 i 3 są już po dostosowaniu do przepisów przeciwpożarowych, wyremontowaliśmy także część pokoi, podnieśliśmy standard, m.in. mamy nowe kuchnie wspólne, pralnie, suszarnie, sukcesywnie prowadzimy prace remontowe domów studenckich – wylicza Wojciech Konopacki.

Co roku, jak przyznaje kanclerz, zainteresowanie zamieszkaniem w osiedlu akademickim PB jest bardzo duże. (at)

