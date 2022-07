Politechnika Białostocka promuje najlepsze wyniki matury 2022. Rusza akcja „Akademiki za dobre wyniki”

Lipiec 3, 2022

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Politechnika Białostocka kolejny rok z rzędu swoim najlepszym nowym studentom zaoferuje mieszkanie w akademikach zupełnie za darmo. I to przez cały rok.

20 maturzystów, którzy podczas matur 2022 na egzaminie pisemnym na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym uzyskało co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia, będzie mogło podczas pierwszego roku studiów oszczędzić po 4 230 zł. Taki jest koszt zakwaterowania w dwuosobowym pokoju w jednym z domów studenta uczelni podczas całego roku akademickiego.

Stypendium mieszkaniowe w ramach projektu „Akademiki za dobre wyniki” w roku akademickim 2022/2023 na Politechnice Białostockiej to kwota 4 230 złotych. Stypendium mieszkaniowe pokrywa wyłącznie koszty zakwaterowania w Domach Studenta Politechniki Białostockiej, mieszczących się przy ul. Zwierzynieckiej w Białymstoku, w pokoju dwuosobowym wyposażonym w lodówkę, biurka, krzesła, regały, szafki w segmencie z łazienką wspólną dla dwóch pokoi. Miesięczny koszt zakwaterowania w takim pokoju to 470 złotych. Laureaci konkursu, którzy cenią sobie większy komfort, deklarując wnoszenie stosownej dopłaty w wysokości kilkudziesięciu złotych, będą mogli zamieszkać w takim pokoju samodzielnie.

„Akademiki za dobre wyniki” to propozycja skierowana do tegorocznych maturzystów, którzy na egzaminach pisemnym na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym uzyskali co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia. Warunkiem jest także zakwalifikowanie się na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych na Politechnice Białostockiej. Osoby spełniające te kryteria mogą w terminie do 29 lipca złożyć wniosek o przyznanie stypendium mieszkaniowego.

Jest o co walczyć. Akademiki Politechniki Białostockiej mają świetną lokalizację. Tuż obok mieszczą się cztery wydziały uczelni: Informatyki, Mechaniczny, Elektryczny, Budownictwa i Nauk o Środowisku, a także Biblioteka PB, Akademickie Centrum Sportu oraz Klub Gwint. Wygodnie i szybko można stąd dojechać na Wydział Architektury przy ul. Oskara Sosnowskiego oraz Wydział Inżynierii Zarządzania w Kleosinie. W pobliżu akademików są też stacje rowerowe i zielony Park Zwierzyniecki.

Pokoje studenckie wyposażone są w standardowe meble: 2 łóżka, biurka, krzesła, regały, szafki. Łazienka z prysznicem jest wspólna dla dwóch pokoi. Posiłki można przygotować w ogólnodostępnych, nowocześnie urządzonych kuchniach. Do dyspozycji jest pralnia, suszarnia oraz pomieszczenia do przechowywania rowerów. Mieszkańcy akademików mają dostęp do Wi-Fi oraz bezpłatnego parkingu. (mt)