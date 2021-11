55 lat Radia Akadera. Prezenterzy stacji w kampanii billboardowej

Listopad 4, 2021

Radio Akadera Politechniki Białostockiej to jedyne takie radio, które może pochwalić się 55-letnią tradycją, a jednocześnie niebywałą lekkością przekazu. Na co dzień prezentuje zadziorny sznyt muzyczny i imponującą intelektualną świeżość. Mądrości 55-letniego doświadczenia sekunduje młodość ducha. Dziennikarze i prezenterzy nieustannie napełniają je nową energią, pielęgnując przywiązanie słuchaczy do dziedzictwa Akadery, jakim bez wątpienia jest hołdowanie najlepszej rockowej muzyce i starannie dobranym treściom wysokiej jakości. Utarło się, że świętowanie Radio Akadera rozpoczyna w ostatnim kwartale jubileuszowego roku, a więc maszyna właśnie ruszyła.

– Kiedy w 1990 roku rozpoczynałam studia w Politechnice Białostockiej wiedziałam, że Radio Akadera działa od lat na Uczelni i można je usłyszeć w akademikach – wspomina dr hab. inż Marta Kosior–Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej. – Od 1992 roku, kiedy radio rozpoczęło nadawanie na falach UKF, stało się jedną z najbardziej oryginalnych stacji w mieście. Cieszę się, że od lat studio w Politechnice Białostockiej jest kuźnią kadr dla rozgłośni w regionie i o zasięgu ogólnopolskim. Akadera ciągle zaskakuje nieoczywistą muzyką i jest ważnym głosem społeczności akademickiej całego Białegostoku. Stacją zawsze prezentującą kreatywnych ludzi, ciekawych świata, z otwartymi głowami – wszystkich, którzy wybrali studia czy kariery akademickie w naszym mieście. Jestem dumna, że działające w ramach uczelni radio, dziś dzięki internetowi, dostępne na całym świecie, zachowuje swój status nadawcy akademickiego właśnie w Politechnice Białostockiej.

Radio akademickie to radio, w którym codziennie można liczyć na dawkę świeżych informacji z białostockich uczelni. Na antenie pojawiają się naukowcy, dydaktycy, swój czas antenowy mają samorządy studenckie, reprezentanci kół naukowych, wszelkiego rodzaju pasjonaci wiedzy i fani najlepszej, niekomercyjnej muzyki z różnych półek. Do wielobarwnej muzycznej palety nawiązuje przygotowana przez Radio Akadera kampania billboardowa.

– W Białymstoku można podziwiać przepiękne billboardy, z których zerkają na nas zawadiacko prezenterzy radia stylizowani na gwiazdy różnych muzycznych epok i stylów, żeby podkreślić, że Akadera jest z białostoczanami już od wielu lat, ma fenomenalne muzyczne wyczucie, szacunek do utworów, na których wychowywali się jej słuchacze, przy których przeżywali pierwsze miłości, które są ważną częścią ich życia – wyjaśnia Julitta Grzywa, kierownik anteny Radia Akadera. – To także błyskotliwe nawiązanie do hasła, którym posługuje się stacja: mamy wszystkie Wasze ulubione gatunki, bo na billboardach można spotkać i punk, i metal, i synthowe lata osiemdziesiąte, i nawiązanie do polskiej muzyki rockowej.

Billboardy łączy logo stacji i nawiązujące do jubileuszu hasło stacji „Od 55 lat ostro sobie pogrywa”. Na antenie Akadery w tym jubileuszowym czasie, trwają konkursy, w których można wygrać specjalne koszulki w limitowanej wersji z okazji 55. lat Akadery, gadżety i moc nagród od licznych sponsorów.

– Od dłuższego czasu nasze radio idzie jak burza, mamy wysoką słuchalność i jesteśmy drugim w Białymstoku najchętniej wybieranym radiem lokalnym – twierdzi Paula Antipow, redaktor programowa i prezenterka Radia Akadera. – Wiatru w żagle dodają nam energia i oddanie ludzi: słuchaczy, ale też twórców i gości. To zgrana, zasłuchana społeczność, z którą nadajemy na tych samych falach, a już lada chwila spotkamy się w urządzeniach mobilnych, bo wypuszczamy swoją aplikację, która zbliży nas jeszcze bardziej, choć mogłoby się to wydawać niemożliwe.

Radio Akadera urodziło się w połowie lat 60-tych w akademiku przy ulicy Krakowskiej, w hotelu robotniczym, jako radiowęzeł. Mieszkający tam studenci postanowili to wykorzystać i zrobić własne radio. Zbudowali skomplikowaną sieć kabli, włączników, przekaźników, wygłuszyli studio foremkami od jajek. Ich starania doceniły władze uczelni i sfinansowały zakup zestawu profesjonalnego sprzętu: konsolety, radiomagnetofonu i wzmacniacza. Radiowęzeł zaczął nadawać w 1966 roku. Studenci poczuli się radiowcami i aby to podkreślić nazwali się akademickim radiem. Nie byli zadowoleni z długiej nazwy – więc skrócili ją do dwóch słów: „akade” i „ra”. Połączyli je i tak zostało.

Gdy Politechnika Białostocka zaczęła budowę domów studenta przy ul. Zwierzynieckiej – przeniosła tam też radiowęzeł studencki, studenci sukcesywnie łączyli kolejne powstające akademiki kablami, tak, żeby w każdym można było słuchać Radia Akadera. Jako ostatni wzniesiono Hotel Asystenta, gdzie znalazło się miejsce na nowoczesne studio. W burzliwej historii przemian początku lat 90. XX wieku Akadera zapisała czas wielomiesięcznej, pirackiej emisji na falach eteru, aby w końcu uzyskać jedną z pierwszych w Polsce koncesji. Stało się to 25 sierpnia 1994 roku. Radio grało wtedy na częstotliwości 71,24 MHz. Kilka lat później przeszło na 87,7 FM i wciąż tu jest. W Białymstoku, w Politechnice Białostockiej od 55 lat.

W kampanii billboardowej wzięli udział: Paula Antipow, Michał Czarnecki, Julitta Grzywa, Magda Juchnowicz i Maciek „eM-Ski” Snitkowski. (jd)