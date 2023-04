16 projektów walczy o indeksy Politechniki Białostockiej w konkursie El-Robo-Mech

14 kwietnia, 2023

Prezentacja projektów El Robo Mech/Fot. A. Topczewska Prezentacja projektów El Robo Mech/Fot. A. Topczewska

Deszczówkowy detoks, koncept auta sterowanego panelami słonecznymi, urządzenie do rehabilitacji stawu skokowego, biodegradowalna, ergonomiczna klawiatura wydrukowana na drukarce 3D czy prototyp do większego projektu – oprowadzacza po muzeum – to niektóre pomysły uczniów szkół średnich biorących udział w konkursie El-Robo-Mech organizowanym przez Politechnikę Białostocką. W piątek (14.04) 16 projektów zaprezentowano przed komisją konkursową.

To już ósma edycja konkursu El-Robo-Mech ogłoszonego przez Politechnikę Białostocką, w którym uczniowie szkół średnich mogą wygrać indeks na studia stacjonarne na dowolnie wybranym kierunku Wydziału Mechanicznego lub Wydziału Elektrycznego tej uczelni.